K BEEZY: il ritorno con l’ultimo singolo intitolato “ADHD (nuovo disturbo di attenzione)”

Il talentuoso artista milanese K BEEZY torna sulla scena musicale con il suo ultimo singolo intitolato “ADHD (nuovo disturbo di attenzione)”, disponibile in digitale a partire dal 19 luglio. Con la collaborazione del Maestro Luca Chiaravalli, K BEEZY porta alla luce un brano che esplora una particolare sfaccettatura di questo disturbo, descrivendo le complesse dinamiche di una relazione in cui l’amore sembra essere offuscato dalla distanza emotiva.

La musica di K BEEZY si distingue per la sua versatilità e originalità, mescolando il flow urban con elementi di rock, elettronica e pop. Grazie alla sua intensa collaborazione con Luca Chiaravalli, K BEEZY ha potuto esprimersi in modo autentico e senza filtri, offrendo al suo pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Nato a Milano, K BEEZY ha trovato nella musica un rifugio e un modo per esprimere se stesso dopo aver affrontato momenti difficili legati alla perdita della madre e all’abuso di sostanze. La sua passione per la musica lo ha portato a diventare non solo un artista di successo, ma anche un autore apprezzato, contribuendo al roster delle Edizioni Curci dal 2018.

Attraverso il suo ultimo singolo “Saturno” e il nuovo brano “ADHD”, K BEEZY riconferma il suo talento e la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche tramite la sua musica. Con uno stile unico e una visione artistica ben definita, K BEEZY si conferma come uno degli artisti più promettenti della scena musicale milanese.