Katy Perry torna con “Woman’s World”

Katy Perry è tornata con un nuovo singolo inedito intitolato “Woman’s World”. Il brano, già disponibile negli store digitali, in radio e in video, rappresenta una potente celebrazione della femminilità in tutte le sue forme.

Scritto in collaborazione con la cantautrice Chloe Angelides e i produttori Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!, “Woman’s World” segna il ritorno della pop star dopo quattro anni di pausa dall’ultimo disco. Questo singolo è il primo assaggio di una nuova era entusiasmante nella carriera di Katy Perry. Parlando del suo prossimo album, la cantante ha dichiarato: “Ho deciso di creare un album dance-pop audace, esuberante e celebrativo con la simbolica espressione numerica 143 dell’amore come messaggio principale”.

Il risultato è un ritorno sexy e coraggioso, perfetto per una musicista poliedrica come Katy Perry. Il nuovo lavoro si preannuncia ricco di inni pop motivanti e provocatori, che i fan hanno imparato ad amare, e caratterizzato da un grande cuore e ritmi incalzanti. Con “Woman’s World”, Katy Perry si riafferma come una delle voci più potenti e ispiratrici del panorama musicale contemporaneo.