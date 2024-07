Kawasaki HySE: debutto mondiale per la prima moto a idrogeno

Il 20 luglio, presso il circuito di Suzuka, Kawasaki Motors ha effettuato la prova dinamica della HySE, mostrando al pubblico il funzionamento della prima moto alimentata ad idrogeno.

Kawasaki HySE è stata sviluppata e costruita a seguito di una ricerca iniziata nel marzo 2023. Le prove di collaudo sono iniziate quest’anno e hanno portato a una dimostrazione pubblica. La moto è equipaggiata con un motore a idrogeno derivato dal quattro cilindri in linea sovralimentato da 998 cm³ della Kawasaki Ninja H2, opportunamente modificato per consentire l’iniezione diretta di idrogeno nei cilindri. Il telaio della moto è stato appositamente progettato per ospitare le bombole di idrogeno e il sistema di rifornimento associato.

Le motociclette a idrogeno operano utilizzando la combustione dell’idrogeno, offrendo il rombo e le sensazioni amate dai motociclisti ad ogni apertura dell’acceleratore, ma producendo principalmente acqua come emissione. Nel contesto dell’iniziativa “carbon neutral”, Kawasaki Motors sta attualmente portando avanti attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di realizzare, entro il 2030, una motocicletta con motore a combustione interna a idrogeno a zero emissioni.