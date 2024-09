Kia Connect partner di Geotab per una gestione delle flotte

Kia sta dando una svolta epocale al mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV) con l’introduzione della sua rivoluzionaria gamma PBV (Platform Beyond Vehicle). Questa gamma promette di elevare le modalità di business a un livello senza precedenti grazie a una partnership strategica con Geotab, che garantirà una gestione della flotta PBV di prim’ordine tramite Kia Connect.

Marc Hedrich, Presidente di Kia Europa, ha dichiarato: “Poiché i PBV di Kia saranno i veicoli commerciali leggeri tecnologicamente più avanzati sul mercato, vogliamo migliorare ogni aspetto dell’esperienza del cliente con una connettività avanzata. Questo si concretizza nel proporre soluzioni software flessibili che consentano una facile integrazione in flotte multi-brand senza la necessità di hardware aggiuntivo.”

Geotab, riconosciuto leader mondiale nella gestione delle flotte e dei veicoli connessi, collaborerà con Kia per integrare soluzioni software avanzate che comprendono aggiornamenti over-the-air, ottimizzazione del percorso e sistemi innovativi per la guida sicura. Questo approccio mira a potenziare l’efficienza operativa, la sicurezza e la redditività dei PBV di Kia.

Tra le caratteristiche principali della partnership, Geotab fornirà una piattaforma di gestione della flotta white-label, un’app per la gestione della flotta e un’app per i conducenti, nonché l’integrazione dell’infotainment in-vehicle. Inoltre, il sistema includerà un avanzato sistema di routing EV con raccomandazioni automatiche di sosta per la ricarica e Digital Key 2.0. Questo permetterà di gestire efficacemente i servizi Kia Charge, includendo contratti di ricarica e gestione della fatturazione, con la possibilità di visualizzare le fatture in base al tipo di ricarica—pubblica, domestica o in deposito.

La Fleet Management Platform, l’App per i conducenti e il display in-vehicle Kia PBVs, sviluppati congiuntamente da Geotab e Kia, offriranno una personalizzazione su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni flotta. Questo sistema garantirà una sincronizzazione dei dati in tempo reale, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando le esigenze di manutenzione. I gestori delle flotte potranno così integrare veicoli di altri brand nella piattaforma, ottenendo una panoramica completa delle operazioni e delle soluzioni aziendali della flotta, inclusa la gestione del magazzino e la pianificazione delle risorse aziendali.

Con il lancio previsto della versione di produzione del PBV5 per l’estate 2025, Kia e Geotab stanno tracciando una nuova rotta per il futuro dei veicoli commerciali leggeri, con l’obiettivo di offrire una connettività senza pari e una gestione delle flotte più efficiente che mai.