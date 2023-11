Kia EV9 e Kia EV6 alla Milano Games Week & Cartoomics 2023

La Kia EV9 in edizione “League of Legends” e la Kia EV6 Brick To The Future, completamente costruita con mattoncini LEGO, sono state esibite presso la Milano Games Week & Cartoomics (Fiera Milano Rho) dal 24 al 26 novembre 2023, nell’area dedicata ai KiaLaners nello stand di Everyeye.

Con la sua presenza alla Milano Games Week & Cartoomics 2023, Kia Italia continua a seguire la strategia globale del marchio nel promuovere l’universo del gaming e una giovane generazione di nativi digitali. Kia è partner ufficiale del League of Legends EMEA Championship (LEC) dal 2019.

La Milano Games Week & Cartoomics è un punto di incontro universale per l’espressione pop: videogiochi, eSports, editoria, fumetti, cinema, musica… tutte attività accomunate dalla passione e dalle storie di giocatori, lettori e sognatori provenienti da tutto il mondo.

Gli appassionati di LEC, e non solo, hanno avuto l’opportunità di ammirare la nuova Kia EV9, la fiore all’occhiello 100% elettrica di Kia, in una veste personalizzata con le immagini di Poppy e Trudel, personaggi di League of Legends.

Un altro protagonista nell’area KiaLaners è stata la Kia EV6 Brick To The Future, costruita interamente con mattoncini LEGO®, a dimostrazione che il futuro della mobilità sostenibile si sta costruendo “mattoncino dopo mattoncino”. Con dimensioni in scala 1:1 (4.695 x 1.890 x 1.550 mm), oltre 800 ore di lavoro e 350.000 mattoncini LEGO®, la Kia EV6 Brick To The Future rappresenta un simbolo di manualità e ingegno, elementi fondamentali della crescita umana.

I visitatori hanno avuto la possibilità di partecipare a sessioni di coaching di League of Legends con il Team Macko e i coach ufficiali. Attraverso una pagina dedicata, i fan hanno potuto registrarsi per slot da 45 minuti a 1 ora, durante i quali i campioni Macko hanno svelato le migliori tecniche di gioco.

Il Team Macko è una delle squadre di e-sports più forti e titolate a livello nazionale ed europeo. A commentare e trasmettere in streaming le sessioni di gioco di Kia c’è stato un ospite speciale: il caster e creator Terenas, disponibile per sfide 5v5 e side con i suoi fan per l’intera durata dell’evento.