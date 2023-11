KIA EV9: lusso e tecnologia per il mega SUV 100% elettrico

Grande. In tutto. Grande fuori, grande dentro, con una grande batteria e, più in generale, con una grande personalità. Parliamo di Kia Ev9, il SUV taglia XXL, 100% elettrico, che insieme a EV6 e al prossimo debutto del SUV EV5, apre le porte dell’elettrificazione al brand coreano. Lo abbiamo provato in occasione della presentazione nazionale e vi diciamo com’è e come va.

Partiamo, come sempre, dal design che profuma di avveniristico e che ritroveremo sulla futura gamma EV, a partire dal SUV EV5 atteso nel 2025. Partendo dalla filosofia del brand, “Opposites United”, l’esterno è caratterizzato da geometrie solide, quasi monolitiche, linee pulite e un profilo da SUV avveniristico.

Sul frontale spicca l’ultima generazione del Digital Tiger Face di Kia. Molto bella la firma luminosa con distintivi fari LED sottili e orizzontali per la Baseline, verticali e cubici per la GT-Line. Alla vista posteriore, l’esclusiva grafica dei fanali a LED con disegno “star map” è molto personale. Le maniglie a filo delle portiere incrementano il look moderno e fortemente high-tech, mentre le prese d’aria attive con Air Curtain migliorano l’efficienza aerodinamica.

A bordo si respira un ambiente premium grazie alla qualità dei materiali, consistenti e ben assemblati. Il layout in generale è molto minimalista e improntato alla facilità d’uso. Tre gli schermi sulla plancia: il cockpit digitale da 12,3 pollici, un piccolo display da 5,3 pollici dedicato alla gestione della climatizzazione e il touchscreen da 12,3” al centro da dove gestire tutte le altre funzioni relative all’infotainment. Caratterizzato da dimensioni importanti – lungo 5.010 mm, largo 1.980 mm, alto 1.755 mm e con un passo di 3.100 mm – il suv coreano regala un abitacolo luminoso e con tantissimo spazio. Costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), piattaforma specifica di Kia per i veicoli 100% elettrici, EV9 è all’avanguardia nel segmento degli E-SUV. Il passo lungo e l’architettura completamente piatta tipica dei veicoli elettrici hanno consentito di ottenere uno spazio interno davvero generoso con ben tre file di sedili, in cui tutti gli occupanti possono rilassarsi e intrattenersi come in tecnologoca lounge. Nella versione a 6 posti, per i sedili della seconda fila, si può scegliere tra la funzione relax oppure quella che permette di voltarsi a 180 gradi verso i passeggeri posteriori. Ovviamente super generosa la capacità di carico con una capacità di 828 litri con 4/5 sedili in posizione verticale e di 333 litri quando sono occupati tutti i 6/7 posti.

In linea con la Design Sustainability Strategy, Kia EV9 introduce materiali ecologici come il Bio-Polyurethane, alternativo alla pelle, un materiale parzialmente derivato da ingredienti naturali come il mais. Altri materiali ecologici presenti su EV9 sono il PET riciclato (polyethene terephthalate) e il TPO (thermoplastic olefin) utilizzati per il cruscotto, nei rivestimenti delle portiere e nei montanti. Le finiture interne sono realizzate con plastica ottenuta dal riciclo di rifiuti post-consumo.

Kia EV9 è disponibile con trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 99,8 kWh di quarta generazione. La versione a trazione posteriore ha un motore da 149,5 kW (203 CV) in grado di erogare una coppia massima di 350 Nm. Con una velocità massima di 185 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Si distingue per un’autonomia completamente elettrica fino a 563 km, secondo il ciclo WLTP.

La versione a trazione integrale (AWD) è alimentata da due motori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all’anteriore che al posteriore per una potenza complessiva di 385 CV. La velocità massima della AWD è di 200 km/h. Questa motorizzazione è capace di spingere Kia EV9 da o a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con un’autonomia di 505 km nel ciclo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio ultrarapido da 800 volt, che si traduce in più tempo alla guida e meno alla stazione di ricarica. In soli 15 minuti permette di recuperare un’autonomia di guida completamente elettrica di 249 km per la versione a trazione posteriore (RWD). Inoltre, è presente la funzione V2L (Vehicle-to-Load) che trasforma l’auto in un “power bank” per caricare varie attrezzature con una potenza massima di 3,68 kW.

Nel corso del nostro test, a bordo della versione a trazione integrale, abbiamo apprezzato soprattutto il comfort grazie a un comparto sospensioni “rilassante” e capace di assorbire in maniera ottimale le asperità della strada. Dentro si è quasi totalmente isolati dall’esterno. A dispetto delle dimensioni, la EV9 si è mostrata più agile e facile da gestire di quanto ci potevamo aspettare. La posizione di guida è ottimale per avere sott’occhio gli ingombri e gli ADAS, oltre alla possibilità di avere gli specchietti digitali, rappresentano un valido aiuto. Ottimo lo spunto alla pressione del pedale, soprattutto in modalità Sport, nella quale i 385 CV regalano delle sensazioni quasi da “sportiva”.

Kia EV9 arriva in Italia con una Launch Edition, declinata negli allestimenti Earth e GT Line. Si parte da 76.450 euro per il modello a trazione posteriore in allestimento Earth Launch Edition e si raggiungono gli 82.650 euro della GT Line Launch Edition Awd in configurazione 6 posti.