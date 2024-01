Kia: rinnovo per altri tre anni con il Campionato League of Legends EMEA

Kia ha confermato la sponsorizzazione del Campionato League of Legends EMEA (LEC), per il sesto anno consecutivo, come Main Automotive Partner, con un’estensione di ulteriori tre anni, che porterà la durata del rapporto fino al 2026. Gli eSport sono tra gli sport in più rapida crescita nel mondo e League of Legends è attualmente la competizione di eSport più seguita a livello globale. La sinergia tra l’aspetto moderno di Kia e il pubblico di LEC è un’accoppiata vincente, in grado di creare un luogo di incontro eterogeneo che riunisce diverse generazioni attraverso un interesse comune.

La stagione 2024 di LEC è iniziata il 13 gennaio alla Riot Games Arena di Berlino, in Germania. Le finali della stagione LEC 2024 si disputeranno a fine agosto a Monaco, in Germania. A partire da questa stagione, Kia sarà lo sponsor titolare di tre premi LEC, che verranno assegnati ai giocatori che si distingueranno maggiormente: i premi Kia All-Pro Team, Kia Player of the Game e Kia 2024 Season MVP (most valuable player). Inoltre, Kia sarà anche sponsor titolare della cerimonia di premiazione al termine delle finali della stagione LEC 2024.

“Siamo entusiasti di essere ancora coinvolti nel campionato EMEA della League of Legends, il torneo di gioco competitivo punto di riferimento per gli e-sport”, ha dichiarato David Hilbert, Direttore marketing presso Kia Europe. “Siamo impazienti di offrire altre esperienze esclusive ai fan di League of Legends nei prossimi anni.”

“Questo è il sesto anno che Kia è il principale sponsor di LEC e non potremmo essere più felici di quello che abbiamo raggiunto assieme”, ha dichiarato Charlie Allen, Direttore delle partnership commerciali EMEA di Riot Games. “La nostra partnership non solo dimostra l’impegno di Kia nei confronti degli e-sport, ma contribuisce anche alla sostenibilità di LEC nel suo complesso. Il rafforzamento di relazioni chiave come questa ci consente di rimanere in prima linea in termini di innovazione e creatività e di continuare a offrire divertimento ed esperienze piacevoli ai nostri fan.”