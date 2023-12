Kia Sorento si rinnova con una gamma di powertrains elettrificati

Sicuro, affidabile e confortevole. Il nuovo Kia Sorento si presenta così. Disponibile in configurazione a 7 posti è proposto con una gamma propulsori altamente efficienti, full hybrid e plug-in hybrid, supporta la transizione di Kia verso la nuova dimensione di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Il design esterno profondamente rinnovato conferisce al nuovo Sorento una forte presenza su strada e in fuoristrada. Ultimo modello che interpreta la filosofia di design Opposites United di Kia, il SUV del segmento D interpreta il pilastro Bold for Nature, dimostrando come natura e modernità possano coesistere.

Il nuovo Kia Sorento si presenta con un design esterno caratterizzato da stilemi che evidenziano l’audacia futuristica per un look ancora più premium. Alla vista anteriore, le nuove linee del cofano, con un volume più elevato ed una silhouette più netta, definiscono un design da SUV di livello superiore. Il logo Kia è stato collocato nella parte superiore del cofano. Gli esclusivi fari verticali e le distintive luci diurne, DRL, con disegno “star map” enfatizzano l’immagine futuristica e high-tech, come la nuova griglia del radiatore dalla trama a rete tridimensionale.

Nella vista posteriore spiccano le luci a LED diagonali. Le luci posteriori, con disegno “star map”, sono ora collegate da una sottile striscia, enfatizzando così la connessione con il nuovo design di Kia Sorento. La sottile luce di stop, sempre a LED, collocata in alto sul portellone posteriore, accresce l’immagine high-tech della rinnovata Sorento, mentre il paraurti posteriore rivisto e la finitura dello scarico sottolineano l’aspetto robusto.

Le dimensioni importanti di Kia Sorento regalano all’interno una sensazione di ambiente infinito. L’ampio spazio viene enfatizzato da una sottile linea di illuminazione interna, che si estende in tutta larghezza, compresa la cornice dell’aria condizionata. Disponibile in 64 colori, questa illuminazione d’atmosfera sottolinea l’andamento del cruscotto, il profilo del comando cambio e la cornice della porta anteriore. Il display curvo e il display touch multimodale esaltano l’appeal high-tech di tutto l’abitacolo. Il selettore delle marce ridisegnato, insieme al cielo nero, ai pedali in metallo e al tetto apribile panoramico conferiscono al nuovo Sorento un carattere decisamente tecnico, audace e all’avanguardia.

Grande attenzione all’insegna del massimo comfort è stata riposta nella progettazione degli interni di nuovo Sorento, con l’introduzione di nuovi sedili relaxation anteriori con memoria e per il conducente il sedile Driver Ergo Motion, dotato di supporti, compreso quello lombare a celle d’aria, regolabile elettricamente. Il volante in similpelle è dotato della funzione di riscaldamento per l’inverno e, a richiesta, può essere ordinato con la funzione di inclinazione e regolazione elettrica telescopica, affinché ognuno possa trovare la migliore posizione possibile in profondità ed in altezza. I sedili anteriori regolabili elettricamente, sono corredati delle funzioni di ventilazione e riscaldamento, così come i sedili della seconda fila, anch’essi riscaldabili, per garantire il massimo comfort a bordo del veicolo.

Gli interni di new Kia Sorento riflettono il pilastro Bold for Nature della filosofia di design Opposites United introducendo materiali altamente sostenibili come pelle sintetica e plastica riciclata (PET) per il rivestimento dei sedili.

All’interno spiccano sulla consolle centrale i doppi schermi panoramici integrati, entrambi da 12,3 pollici: uno dedicato all’infotainment e alla navigazione e l’altro riservato al conducente per una maggiore immediatezza di lettura delle informazioni utili. Un head-up display da 10 pollici aumenta ulteriormente il livello di sicurezza, consentendo al conducente di visualizzare le informazioni di base sul veicolo e sul traffico senza distogliere lo sguardo dalla strada. Completa la dotazione di grande praticità a disposizione del conducente lo specchietto retrovisore digitale, che può essere utilizzato sia come un normale specchietto cromatico elettrico sia come display sul quale viene proiettata l’immagine della telecamera, molto utile nel caso in cui la visuale posteriore sia oscurata.

Il sistema di infotainment può essere impostato con il display touch multimodale ed è dotato di navigazione online che include i servizi telematici, il riconoscimento vocale, e la connettività Bluetooth. Il climatizzatore è bizona e completamente automatico. Il sistema è stato progettato in modo che nuovo Sorento possa ricevere da remoto gli aggiornamenti sia del software che delle mappe per la navigazione, eliminando la necessità di doversi recare presso una concessionaria.

Su nuovo Sorento è stata introdotta anche la funzionalità di autenticazione delle impronte digitali che permette al conducente di collegare il profilo utente e avviare il motore. Può essere utilizzata anche per attivare la modalità Valet in alternativa all’inserimento del codice PIN. Un caricabatterie wireless per il telefono, sei porte di ricarica USB-C (due per fila) e un sistema audio premium Bose arricchiscono la dotazione di new Sorento. Una smart key assicura ulteriori comodità. È prevista inoltre una chiave digitale 2.0 che permette di utilizzare il proprio smartphone come smart key, funzionalità di notevole interesse andando a concretizzarsi, di fatto, in una cosa in meno da portare con sé.

La versione Plug-in Hybrid è dotata di un motore 1.6 T-GDI e di una batteria da 13,8 kWh abbinata a un cambio automatico a sei marce (6AT) con trazione integrale 4WD di serie. La Sorento Hybrid dispone di un motore 1.6 T-GDI abbinato ad una batteria da 1,49 kWh, con cambio a sei marce ed è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD. La versione con motore 2.2 diesel utilizza un cambio a doppia frizione ad otto rapporti (8DCT) e viene offerta con entrambe le trazioni, anteriore o integrale.

Gli aggiornamenti dei sistemi di assistenza alla guida introdotti su nuovo Sorento sono: l’Highway Drive Assist 2.0 con Lane Change Assist e Surround View Monitor (SVM) con funzione di visualizzazione 3D; il sistema Forward Collision-Avoidance Assist con l’inserimento della funzione Junction Turning and Crossing (svolta e attraversamento incroci); l’Evasive Steering Assist (assistenza sullo sterzo); il Lane change oncoming (cambio di corsia) e la Lane change side (cambio di corsia laterale).

Nuovo Sorento è dotato fino ad un massimo di sette airbag: doppi airbag frontali, doppi airbag laterali sul sedile anteriore, airbag laterali a tendina con sensore di ribaltamento, un nuovo airbag per la seconda fila ad altezza del torace e un airbag centrale anteriore. L’airbag centrale anteriore rappresenta una novità ed è stato introdotto per fornire una protezione aggiuntiva agli occupanti dei sedili anteriori, per evitare che i passeggeri anteriori, in caso di collisione, vengano a contatto tra loro con la testa.

Il nuovo Sorento sarà lanciato sul mercato italiano nel secondo trimestre 2024. Il listino per il mercato italiano sarà comunicato in una fase successiva. Come tutti gli altri modelli Kia, anche nuovo Sorento avrà di serie la garanzia Kia di 7 anni, 150.000 chilometri.