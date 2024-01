Kia Sportage HEV: comfort e stile le sue armi migliori

E’ un SUV specificamente progettato e sviluppato per l’Europa. Con la quinta generazione di Sportage, Kia compie un notevole passo avanti sotto tanti punti di vista, a cominciare dal design e dalle motorizzazioni che comprendono tutte le tipologie di ibrido, dalle versioni mild hybrid fino alle plug-in hybrid, passando per la variante full hybrid come la vettura della nostra prova.

Come sempre, cominciamo da uno sguardo all’estetica. Le linee esterne del nuovo Sportage sono tese e nitide e si diramano lungo il corpo vettura amplificando le tensioni tra i volumi. La calandra, che occupa tutto il frontale, ben si combina con i gruppi ottici Matrix LED. Il profilo laterale presenta una linea di cintura cromata che crea linee armoniose con lo spoiler posteriore ed esalta l’aspetto sportivo della vettura. Il tutto è impreziosito dagli elementi in nero lucido che caratterizzano la versione GT Line.

Gli interni della Kia Sportage sono fatti con cura, con materiali di buona qualità e un design personale. Qui, a catturare l’occhio, e sicuramente la strumentazione digitale che si combina con il display dell’infotainment, per offrire una visione a tutto schermo. Il touchscreen high-tech da 12,3 pollici e il display touch multifunzione sono il centro nevralgico per la connettività e le diverse funzionalità di guidatore e passeggero. Entrambi i sistemi sono stati sviluppati dando prevalenza alla facilità d’uso, all’intuitività dei comandi e alla piacevolezza al tatto. Il quadro strumenti da 12,3 pollici è dotato di display a cristalli liquidi di ultima generazione. L’abitacolo ampio e pensato per il massimo della funzionalità, poggia su un passo di 2.680 mm. La larghezza del corpo vettura è di 1.865 mm mentre la lunghezza è di 4.515 mm. L’altezza è di 1.650 mm. Queste misure hanno consentito di realizzare un SUV che è un riferimento in termini di spazio utile per le gambe, per la testa e la capacità del bagagliaio.

Come detto, la versione della nostra prova è la full hybrid GT-Line Plus con 230cv. Si tratta di un sistema ibrido di tipo parallelo con il propulsore benzina 1.6 Turbo da 180cv e un motore elettrico da 60cv e 254Nm di coppia per una potenza di sistema di 230cv e 350Nm di coppia. Il sistema è abbinato ad una trasmissione a convertitore di coppia a sei marce all’interno del quale è inserito il motore elettrico ed una trazione integrale di tipo meccanico AWD.

Alla guida, la Sportage ha un comportamento sicuro. l’assetto morbido e l’ottimo isolamento dall’esterno restituiscono un comfort di alto livello che si traduce in una guida fluida. Durante l’erogazione, i due motori lavorano molto bene, spingendo in maniera vivace. Il cambio è dolce nei passaggi di marcia, ma non molto reattivo in scalata e non presenta lo sgradevole “effetto scooter”. Guardando ai consumi, il sistema full hybrid riesce a rendere al meglio per lo più in ambito urbano ed extra-urbano dove i consumi si attestano intorno ai 20 km/l. In autostrada si viaggia per lo più in modalità benzina. Qui i consumi si alzano notevolmente attestandosi intorno ai 13 km/l.

Il listino di Kia Sportage Hybrid attacca a 38.900 euro. La versione della nostra prova la GT Line Plus con trazione AWD, ha un listino di 46.650.