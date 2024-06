La McLaren Artura “Apri Pista” della 1000 Miglia

La nuova McLaren Artura è stata scelta quale Apri Pista per l’edizione 2024 della Mille Miglia, dopo il debutto dinamico della nuova Artura Spider in occasione del Gran Premio di Monaco 2024, con al volante S.A.S. il Principe Alberto II nel giro inaugurale del famoso circuito cittadino.

La McLaren Artura coupé sarà la prima vettura a salire sul podio di partenza, da Brescia l’11 giugno in qualità di Apri Pista dell’edizione 2024 della 1000 Miglia, la “corsa più bella del mondo.”

La vettura per essere ammirata dal pubblico e dagli appassionati di auto con tutte le altre partecipanti, e sarà protagonista alla partenza e in ogni tappa, nell’esclusivo ruolo di Apri Pista e Safety Car, quale prima McLaren in assoluto ad avere questo onore.

La 1000 Miglia trae le sue origini all’inizio del 20th secolo e dal 1987 è diventata una gara itinerante lungo le strade più belle d’Italia. La gara, che vede la partecipazione di oltre 400 vetture, partirà da Brescia, scendendo fino a Roma percorrendo la costa per tornare a Brescia attraverso l’Italia centrale, attraversando sette regioni italiane.