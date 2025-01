La nuova BMW iX: lusso elettrico e prestazioni senza compromessi

BMW continua a spingere i confini della mobilità elettrica con la nuova edizione della BMW iX, il suo Sports Activity Vehicle (SAV) di punta, che unisce in modo unico lusso progressivo e piacere di guida senza emissioni locali. Questo aggiornamento introduce miglioramenti nelle prestazioni, nell’autonomia e nel design, confermando la leadership del marchio nel segmento elettrico premium.

Progettata esclusivamente per la mobilità elettrica, la nuova BMW iX vanta ora un’autonomia WLTP fino a 701 chilometri (435 miglia), grazie a un’efficace combinazione di BMW EfficientDynamics e innovazioni nel sistema BMW eDrive. La BMW iX xDrive60 beneficia di una riduzione del consumo di oltre l’8%, che si traduce in 60 km di autonomia in più rispetto alla versione precedente. Le nuove denominazioni delle varianti di modello evidenziano l’incremento delle prestazioni, con la BMW iX xDrive45 che consuma 21,8 kWh/100 km WLTP, la BMW iX xDrive60 con 21,9 kWh/100 km WLTP e la BMW iX M70 xDrive con 23,5 kWh/100 km WLTP. Queste varianti saranno disponibili a livello globale dalla primavera del 2025, con i mercati principali negli Stati Uniti, Regno Unito e Germania. La produzione proseguirà presso l’impianto BMW di Dingolfing, centro di competenza per la mobilità elettrica e la gamma premium del brand.

L’estetica della nuova BMW iX è stata affinata con dettagli che ne esaltano la presenza su strada. Il frontale è dominato da una griglia a doppio rene BMW ridisegnata, ora disponibile con l’illuminazione BMW Iconic Glow, e fari adattivi a LED con nuovi elementi verticali. Per un look più sportivo, il nuovo pacchetto M Sport introduce linee più decise, grandi prese d’aria anteriori e dettagli scuri. In abbinamento al pacchetto M Sport Pro, la BMW iX sfoggia fari e luci posteriori M Shadow Line scuri. La BMW iX M70 xDrive include di serie tutti questi elementi, oltre a cerchi in lega M da 22 pollici e specchietti retrovisori neri. Sono disponibili nuove colorazioni esclusive, tra cui Arctic Race Blue metallizzato, Dune Grey metallizzato e BMW Individual Frozen Pure Grey, con l’aggiunta del nuovo Space Silver metallizzato dal 2025.

Tutte le versioni della nuova BMW iX sono equipaggiate con trazione integrale elettrica, ottimizzata per offrire maggiore potenza ed efficienza. La BMW iX xDrive45 ora eroga 300 kW/408 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi. La BMW iX xDrive60 raggiunge 400 kW/544 CV, abbattendo il tempo sullo 0-100 km/h a 4,6 secondi. La più potente BMW iX M70 xDrive, con un sistema di propulsione BMW M ottimizzato, tocca 485 kW/659 CV e 1.100 Nm di coppia massima, accelerando 0-100 km/h in soli 3,8 secondi.

BMW ha sviluppato ulteriormente la tecnologia delle batterie, aumentando il contenuto energetico del 30% per la BMW iX xDrive45, che ora offre 94,8 kWh di capacità utilizzabile. Le varianti superiori dispongono di 109,1 kWh (iX xDrive60) e 108,9 kWh (iX M70 xDrive). Grazie alla nuova elettronica di potenza e alla funzione MAX RANGE, che può aumentare fino al 25% l’autonomia residua, la nuova BMW iX raggiunge una efficienza senza precedenti nel suo segmento. Il sistema di ricarica ottimizzato consente alla BMW iX xDrive45 di supportare la ricarica in DC fino a 175 kW, mentre le altre varianti arrivano fino a 195 kW. BMW introduce anche Plug & Charge Multi Contract, che semplifica la ricarica pubblica, e la Connected Home Charging, che ottimizza la ricarica domestica in base al carico e all’energia solare.

La nuova BMW iX offre una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Di serie troviamo il Driving Assistant Plus, che include il Cruise Control adattivo con Stop & Go e il Parking Assistant con Reversing Assistant. Tra gli optional, spiccano l’Highway Assistant, che permette la guida semi-autonoma fino a 130 km/h, e il Parking Assistant Professional, che consente di parcheggiare l’auto tramite smartphone. All’interno, il lusso si combina con la sportività grazie ai nuovi sedili multifunzione M e alle finiture esclusive del pacchetto M Sport. Il sistema BMW iDrive, basato su BMW Operating System 8.5, offre un’esperienza digitale avanzata con streaming video, giochi in auto e connettività 5G. L’interfaccia è gestibile tramite il BMW Curved Display o il BMW Intelligent Personal Assistant. Infine, la BMW Digital Key semplifica l’accesso e la gestione dell’auto.