La nuova SUBARU FORESTER ottiene le 5 stelle Euro NCAP

Subaru segna un altro traguardo nel campo della sicurezza automobilistica: la nuova Forester (specifiche europee) ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle nel rigoroso programma European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) 2024. Questo risultato riflette gli elevati standard del modello in tutte e quattro le aree di valutazione: occupante adulto, occupante bambino, utenti vulnerabili della strada e assistenza alla sicurezza.

La nuova Forester eccelle nell’area di protezione dei bambini. Il sistema di controllo dell’installazione dei seggiolini CRS ha ricevuto il massimo punteggio, garantendo una corretta compatibilità con i sistemi di ritenuta. Nei crash test (impatto frontale e laterale), i manichini rappresentanti bambini di 6 e 10 anni hanno mostrato una protezione ottimale delle zone critiche del corpo, ottenendo punteggi eccellenti.

Un’innovazione degna di nota è il sistema che disattiva automaticamente l’airbag del passeggero anteriore quando viene utilizzato un sistema di ritenuta rivolto all’indietro. Inoltre, il sistema indiretto di “rilevamento presenza bambini” (Rear Seat Reminder) avverte se un bambino potrebbe essere stato lasciato nel veicolo, un’ulteriore misura per prevenire incidenti.

La Forester ha dimostrato una protezione impeccabile per gli occupanti adulti. Il massimo punteggio è stato ottenuto nei test della barriera laterale e dell’impatto contro un palo, garantendo la sicurezza delle zone critiche del corpo. Anche nelle collisioni posteriori, i sedili e i poggiatesta hanno mostrato una protezione ottimale contro lesioni da colpo di frusta.

L’abitacolo è rimasto stabile nei test di offset frontale, con letture che evidenziano una protezione buona o adeguata per ginocchia e femori, indipendentemente dalla corporatura o dalla posizione del passeggero. Tuttavia, la valutazione del controllo dell’escursione in impatti laterali è risultata marginale, nonostante la presenza di un sistema far-side airbag.

La nuova Forester si distingue anche nella protezione di pedoni, ciclisti e motociclisti. Il sistema di Autonomous Emergency Braking (AEB) ha ottenuto il massimo punteggio per la capacità di evitare collisioni con ciclisti in tutti gli scenari testati. Analogamente, le funzioni di Lane Support per i motociclisti hanno ricevuto valutazioni eccellenti, assicurando interventi tempestivi per prevenire incidenti.

In caso di collisione, la protezione per la testa, il bacino e le gambe dei pedoni è risultata prevalentemente buona, confermando il design sicuro del veicolo.

La sesta generazione della Forester integra una suite avanzata di tecnologie di sicurezza, ottenendo il massimo punteggio nella categoria Lane Support. Il sistema di mantenimento della corsia (Lane Keep Assist) interviene con precisione per correggere la traiettoria, anche in situazioni critiche.

Tra le dotazioni figurano il Driver Monitoring System, che rileva distrazione e affaticamento del conducente, e il Traffic Sign Reader, che consente di impostare automaticamente il limite di velocità tramite l’Intelligent Speed Limiter. Completa il quadro il sistema di promemoria delle cinture di sicurezza, montato di serie sia sui sedili anteriori che posteriori.