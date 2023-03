Lamborghini LB744: esperienza di guida assoluta

Lamborghini svela i dettagli sulla sua ultima supersportiva ibrida V12 HPEV, progetto LB744, progettata per offrire un’esperienza di guida senza pari e massimizzare le prestazioni in ogni situazione. Il sistema ibrido della vettura, che include tre motori elettrici e un motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri, permette di massimizzare il supporto dei motori elettrici e di introdurre nuove modalità, anche a zero emissioni 4WD, per un totale di 13 diverse esperienze di guida.

L’architettura della vettura offre una distribuzione delle masse ottimale, avvicinandole al baricentro e contenendo la lunghezza del passo, per un bilanciamento perfetto che rende la LB744 estremamente agile ed efficace sia su strada sia tra le curve di un circuito. Il nuovo torque vectoring elettrico incrementa l’agilità della vettura nelle curve strette e al contempo la stabilità nelle curve ad alte velocità, ripartendo la coppia in modo ottimale su ciascuna ruota e lavorando in sinergia con il sistema a quattro ruote sterzanti.

Il monofusolage di ispirazione aeronautica, una struttura integrale ultra-leggera in fibra di carbonio, rende la LB744 eccezionalmente stabile e contribuisce alla generale sensazione di compattezza e reattività della vettura. Inoltre, l’aerodinamica attiva, che raggiunge nuovi livelli di efficienza e downforce, lavora in sinergia con le sospensioni semi-attive a quadrilatero, controllate dal sistema Lamborghini Controllo Verticale, progettato appositamente per la LB744.

La LB744 è equipaggiata con un sistema frenante di ultima generazione che migliora le performance in termini di attrito e la gestione termica e il comfort acustico in fase di frenata. Inoltre, la batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici può essere ricaricata completamente in pochi minuti tramite il V12 interviene, consentendo di accedere alla modalità elettrica nel centro storico di una città.

La LB744 è disponibile in quattro diverse modalità di guida: Città, Strada, Sport e Corsa, selezionabili tramite i due rotori posti sul volante ridisegnato. Ogni modalità è stata progettata per offrire un’esperienza di guida unica e personalizzata, esaltando le potenzialità della LB744 a seconda della situazione e del tipo di strada o pista che si sta percorrendo.