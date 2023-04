Lancia Pu+Ra HPE, la prima vettura della nuova era di Lancia

Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, una vettura che nelle parole di Luca Napolitano, CEO del marchio, rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il modo di Lancia di concepire e vivere l’automobile, Lancia Pu+Ra HPE è la naturale evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, mostrando molte delle caratteristiche anticipate con la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre.

Il nuovo Concept Lancia incarna infatti appieno i principi dell’innovativo linguaggio di Design del Brand, puro e radicale, nel quale i volumi delle nuove vetture nascono per intersezione di forme elementari ed iconiche, come il cerchio e il triangolo, combinati con alcuni dettagli eclettici. Il nuovo Concept Lancia diventa quindi espressione del design italiano senza tempo con un approccio sostenibile e innovativo che esula dal tipico linguaggio automobilistico.

Lancia Pu+Ra HPE è il nome del concept, dove Pu+Ra rimanda al nuovo linguaggio di design del Brand, puro e radicale, mentre HPE significa High Performance Electric per una vettura che è al tempo stesso Eco-sostenibile, Emozionante ed Evoluta. La sigla HPE venne utilizzata per la prima volta negli anni 70 per la Lancia Beta per significare High Performance Estate, simbolo di sportività e praticità. Il dialogo continuo tra passato e futuro si esprime con le linee fluide laterali che scendono verso il posteriore della vettura con un richiamo all’Aurelia e alla Flaminia e con un design filante, fatto di aerodinamicità, sostenibilità e fluidità dei volumi. Nella parte posteriore, dove troviamo gli iconici fanali rotondi, che si ispirano all’anima più brutale e radicale del marchio, con un chiaro rimando alla leggendaria Lancia Stratos: tra i fanali si ritrova la nuova iconica scritta Lancia.

Il frontale rappresenta una reinterpretazione della storica calandra Lancia, ora proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce che la rendono iconica.

All’interno, viene ricreato uno spazio eclettico ispirato all’interior design, all’atmosfera delle abitazioni contemporanee, ad un’architettura fluida, con un’elevata attenzione ai dettagli, in una complessiva composizione di forme pure.

L’ispirazione al design dell’arredamento italiano è evidente nel tappeto rotondo e nei sedili anteriori, che prendono spunto dalle poltrone Maralunga firmate da Vico Magistretti per Cassina. Le due poltrone singole, indipendenti, presentano delle proporzioni uniche e una decisa cifra cromatica.

Le forme geometriche pure si esprimono ancora negli inediti tavolini, anch’essi rotondi, nella consolle centrale e persino nella plancia che sovverte l’approccio automobilistico e nasce da un unico iconico elemento circolare in vetro, attraversato da tagli netti. Reinterpretazione della tradizione significa identificare materiali sostenibili con l’intento di riprogettare la tradizione Lancia con materiali innovativi, riciclati e riciclabili, prodotti con processi a loro volta sostenibili. Tale concetto si esprime attraverso la rivisitazione del panno Lancia dei sedili in collaborazione con Cassina nel nuovo ed eclettico velluto color ocra con certificazione GreenGuard® per la bassa emissione di sostanze chimiche e per l’impatto ambientale GWP.

ltalianità che è parte delle radici Lancia, significa utilizzare materiali simbolo di eccellenza del Bel Paese, ed espressioni di un patrimonio unico, in termini di bellezza, autenticità ed artigianalità. Protagonista indiscusso di questa atmosfera “di casa” è il tappeto di lana naturale, un oggetto fatto a mano e realizzato senza sprechi, che con la sua forma circolare accompagna gli stilemi della plancia, l’iconico tavolino, e grazie alla lavorazione scolpita 3D richiama i segni del cofano, avvolgendo gli interni come se fossimo in un salotto di casa.

In occasione dell’evento stampa Emozione Pu+Ra è stato presentato, in anteprima, il trailer del cortometraggio dal titolo “Dare forma al futuro”. Si tratta del secondo episodio delle web-serie “Nuovo Rinascimento Lancia”, composta da tre puntate e che celebra il percorso di rinascita del marchio per diventare un Brand desiderabile, credibile e rispettato nel mercato premium europeo. La prima puntata è andata on line lo scorso dicembre dopo il Lancia Design Day, il primo evento della nuova era del marchio.