Lancia vince l’Icon Design Trophy ai Prisa Motor Awards

La Nuova Lancia Ypsilon, simbolo della rinascita del marchio, ha conquistato il prestigioso premio nella seconda edizione dei Prisa Motor Awards, un evento annuale di grande rilevanza organizzato dal Gruppo Prisa, uno dei principali colossi editoriali spagnoli. Il gruppo gestisce testate importanti come il quotidiano El País e il network radiofonico Cadena SER.

La cerimonia si è svolta in una cornice d’eccezione: l’Hipódromo de le Zarzuela di Madrid. In rappresentanza di Stellantis, è stato Olivier Quilichini, Premium Cluster Director per Spagna e Portogallo, a ritirare il premio. A consegnarlo è stato Dani Garcia, direttore di Icon, magazine di design, lifestyle e moda maschile del Gruppo Prisa.

La Nuova Lancia Ypsilon ha dimostrato di essere una delle migliori vetture nel suo segmento, il B hatchback premium, grazie a una serie di caratteristiche innovative. Il sistema di illuminazione esterna è tra i più avanzati in termini di tecnologia ed estensione, offrendo una visibilità eccezionale. Il sistema di parcheggio assistito di serie si distingue per la sua efficacia, facilitando le manovre anche in spazi ristretti. Il display da 10,25″, il più ampio nella sua categoria, garantisce un’esperienza di guida sempre connessa e intuitiva, mentre il sistema di Guida Autonoma di Livello 2, fornito di serie, eleva ulteriormente il livello di sicurezza e comfort a bordo.

La Spagna rappresenta uno dei mercati chiave per la strategia di internazionalizzazione del marchio. I primi modelli della Nuova Lancia Ypsilon saranno consegnati ai clienti spagnoli già nell’ultimo trimestre del 2024. Entro il 2025, Lancia prevede di consolidare la sua presenza nel Paese con una rete di 20 showroom e 30 punti di assistenza post-vendita, garantendo un supporto completo e capillare alla clientela.

Con questa vittoria ai Prisa Motor Awards, la Lancia Ypsilon non solo rafforza la sua posizione nel panorama automobilistico, ma conferma anche la qualità e l’innovazione della nuova era del marchio.