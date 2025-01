Lazza annuncia il “LOCURA SUMMER TOUR 2025”

Mentre il tour nei palazzetti giunge al termine con l’ultima attesissima data al Palazzo dello Sport di Roma il 30 gennaio, Lazza non si ferma e annuncia il LOCURA SUMMER TOUR 2025. Dieci nuove date che lo vedranno protagonista sui palchi dei più importanti festival italiani tra luglio e agosto, in un’estate che si preannuncia infuocata.

Un trionfo dopo l’altro per l’artista dei record, che vanta 1 Disco di Diamante, 102 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro, e che con il suo ultimo tour ha registrato il tutto esaurito mesi prima della partenza. Uno spettacolo unico, della durata di oltre due ore, con una produzione curata nei minimi dettagli e una scaletta che ha fatto impazzire i fan, portando per la prima volta dal vivo i brani di “LOCURA”, l’album Triplo Disco di Platino pubblicato da Island Records.

Il LOCURA SUMMER TOUR 2025 toccherà le seguenti città:

12 luglio – Servigliano (FM) @ No Sound Fest

13 luglio – Roma @ Rock in Roma

16 luglio – Genova @ Arena del Mare

19 luglio – Catania @ Wave Summer Music 2025

24 luglio – Salerno @ Salernosounds

26 luglio – Cosenza @ Summer Arena

8 agosto – Lecce @ Oversound Music Festival

10 agosto – Cinquale (MS) @ Vibes Summer Festival

13 agosto – Riccione (RN) @ Versus Festival

15 agosto – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone per i primi cinque giorni a partire da giovedì 30 gennaio alle ore 14:00. Successivamente, a partire da martedì 4 febbraio alle ore 11:00, saranno acquistabili anche presso gli altri rivenditori online e i punti vendita autorizzati. L’organizzatore ricorda di acquistare i biglietti esclusivamente dai circuiti ufficiali per evitare truffe o problemi con l’accesso agli eventi.

Prima del tour estivo, Lazza sarà impegnato ad aprile con un nuovo capitolo della sua carriera: l’EUROPEAN TOUR, che lo porterà nei club delle principali capitali d’Europa con 11 tappe imperdibili. Ma il vero grande evento del 2025 saranno i due concerti negli stadi, che segneranno un traguardo storico per l’artista. Il 5 luglio salirà sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre il 9 luglio sarà protagonista per la prima volta nella leggendaria Scala del Calcio, lo Stadio San Siro di Milano.

Un risultato straordinario che conferma il legame indissolubile tra Lazza, la sua città e il suo pubblico, pronto a seguirlo in ogni nuova avventura musicale. L’estate 2025 si preannuncia epica.