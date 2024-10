Lazza: il successo del Locura Tour 2025 con tutte le date sold out

A tre mesi dalla partenza del tanto atteso LOCURA TOUR 2025, l’artista milanese Lazza è già protagonista di un trionfo live annunciato. Prodotto da Vivo Concerti, il tour si presenta come un vero e proprio successo con tutte e 11 le date completamente sold out.

Da artista del roster Me Next – con 104 Dischi di Platino, 46 Ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi – Lazza ha visto un crescente successo con una catena di sold out che ha preso il via dalle prime date a Milano @ Unipol Forum e si è estesa rapidamente a Mantova, Padova, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Il nuovo album di Lazza, intitolato LOCURA e pubblicato il 20 settembre per Island Records, ha ottenuto un grande riscontro di pubblico e critica, posizionandosi al secondo posto della Spotify Top Albums Debut Global e ottenendo la certificazione Disco di Platino alla sua prima rilevazione FIMI/GfK. Si attesta quindi come l’ album più venduto di sempre in Italia nella prima settimana da quando esiste lo streaming.

Il LOCURA TOUR 2025 è l’occasione perfetta per vivere pure serate di “locura”, sulle note delle tracce del nuovo disco e con il meglio del repertorio di Lazza. Con oltre 400 milioni di stream su tutte le piattaforme e più di 16 milioni di views su YouTube, il successo di Lazza è indiscutibile e il tour promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.