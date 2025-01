Leapmotor porta l’elettrico alla portata di tutti in Italia

Leapmotor, presente in Italia da ottobre 2024 grazie alla partnership con Stellantis, annuncia una nuova iniziativa per rendere l’auto elettrica più accessibile agli italiani. La promozione, valida da oggi, offre condizioni vantaggiose sui modelli T03 e C10, due veicoli che combinano tecnologia avanzata, design e sostenibilità.

Leapmotor è sinonimo di tecnologia avanzata, qualità e sicurezza. Grazie a un esclusivo modello di integrazione verticale che unisce ricerca, sviluppo e produzione, il brand offre soluzioni di mobilità di ultima generazione. La nuova campagna si inserisce nell’iniziativa “Elettrico Facile” promossa da Stellantis, per rendere la mobilità sostenibile più accessibile agli italiani.

Il modello T03 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un’auto compatta per la vita urbana. Con un’autonomia di 395 km nel ciclo urbano, offre spazio interno da segmento B, pur mantenendo dimensioni compatte da segmento A. La dotazione di serie è la più ricca della categoria, rendendola un’opzione versatile e conveniente. La T03 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di JD Power come miglior vettura elettrica compatta nell’Initial Quality Study, confermandone affidabilità e qualità. Disponibile al prezzo competitivo di 15.500€, offre tutto di serie.

Il modello C10 è un SUV elettrico di alta gamma, pensato per le famiglie che cercano comfort, prestazioni e design innovativo. Con un’autonomia di 420 km nel ciclo misto e una dotazione premium, rappresenta una delle migliori opzioni nella sua categoria. Il design è stato premiato con il Gold Award al French Design Award, a testimonianza della sua eccellenza estetica. La sicurezza e le prestazioni di guida completano un veicolo che unisce tecnologia avanzata e convenienza, disponibile al prezzo di 33.900€.

Grazie alla collaborazione con Stellantis, Leapmotor può contare su oltre 80 punti vendita sul territorio italiano. Questa rete garantisce una distribuzione capillare e un’assistenza post-vendita di alta qualità, offrendo ai clienti sicurezza e affidabilità.