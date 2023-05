LEGO DREAMZzz: la nuova serie animata che trasforma i sogni dei bambini in realtà

Il Gruppo LEGO ha appena lanciato una nuova linea di prodotti e serie animata chiamata LEGO DREAMZzz, che è stata sviluppata in base ad una ricerca condotta su oltre 23.000 bambini in 29 paesi diversi. La ricerca ha rivelato che molti bambini provano emozioni complesse nella loro vita quotidiana, come lo stress o la solitudine, ma che i sogni possono svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare i bambini a elaborare queste emozioni attraverso l’immaginazione.

La serie LEGO DREAMZzz racconta le avventure di Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta e imparano a usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni e sconfiggere il Re Nightmare. La serie sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, e in TV su Boing e Cartoon Network.

La ricerca ha anche evidenziato che quasi uno su cinque bambini che provano emozioni complesse come lo stress o la solitudine riferisce di avere spesso incubi durante la notte. Inoltre, più della metà dei bambini afferma che gli incubi influenzano il resto della giornata, compresa la scuola, dove il sogno e il mondo reale possono anche scontrarsi. Tuttavia, la maggior parte dei bambini prova emozioni positive mentre sogna, e molti riferiscono di esserne influenzati una volta svegli.

La serie LEGO DREAMZzz è stata sviluppata proprio per incoraggiare i bambini a usare la loro immaginazione e creatività per elaborare le loro emozioni e per aiutarli a trasformare i loro incubi in sogni positivi e produttivi. La serie animata e i set LEGO dedicati offrono ai bambini la possibilità di esplorare il loro mondo immaginario e di sviluppare la loro creatività in modo divertente e coinvolgente.

La linea di prodotti LEGO DREAMZzz include anche alcuni set epici che consentono ai bambini di costruire il loro mondo dei sogni e di sviluppare le loro abilità creative. I primi 10 episodi della serie animata saranno seguiti dal lancio dei set dedicati in estate, offrendo una nuova esperienza immersiva per i bambini che desiderano esprimere al meglio la loro immaginazione e creatività.