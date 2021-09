LEGO Ideas Fender Stratocaster: tributo all’iconica chitarra elettrica

Il Gruppo LEGO annuncia il nuovo set LEGO Ideas Fender Stratocaster – creato da Tomáš Letenay, il fan designer di LEGO Ideas.

L’iconica chitarra Fender Stratocaster, amata dalle grandi leggende della musica e anche dagli artisti emergenti, rappresenta con il suo caratteristico suono un emblema per tutti i generi musicali, e adesso è stata dettagliatamente riprodotta in mattoncini LEGO.

Che tu sia un fan del rock and roll della vecchia scuola, un amante dell’indie rock, dell’R&B, dell’heavy metal o semplicemente un appassionato di musica, il modello LEGO della Fender Stratocaster del 1970 riuscirà sicuramente a conquistarti, grazie anche alla possibilità di costruirla nella versione rossa o nera.

La chitarra è dotata di sei corde, pioli per l’accordatura e un braccio tremolo per regolare la distorsione del suono. Inoltre, inclusi anche un espositore pieghevole, un pedale e un amplificatore di accompagnamento. I coperchi superiore e posteriore dell’amplificatore possono essere rimossi per mostrare il codice interno dell’altoparlante, il cablaggio e i minuziosi dettagli come le valvole, l’altoparlante e la scheda madre.

Tomáš Letenay, un fan designer slovacco, aveva iscritto il progetto al concorso LEGO Ideas Music to Our Ears. Il comitato di revisione del Gruppo LEGO ha amato così tanto la creazione, da commissionarla per trasformarla in un vero set. Parlando del progetto, Tomáš ha commentato: “Suonavo la chitarra elettrica quando ero adolescente! Ho sempre sognato di possedere una Fender Stratocaster, ma non ho mai potuto permettermela. Il concorso su LEGO Ideas mi ha dato la possibilità di crearla in mattoncini LEGO. La Stratocaster è stata la mia porta d’accesso alla musica e sono entusiasta di vedere il mio progetto realizzato con il supporto del Gruppo LEGO. Spero che anche altri fan della chitarra si divertano a costruirla come ho fatto io”.

Spiegando il motivo per cui il team LEGO Ideas ha scelto proprio il design di Tomáš, Federico Begher, VP of Global Marketing del Gruppo LEGO ha detto: “La chitarra Fender Stratocaster è un’icona ed è stata al centro di tantissime canzoni incredibili nel corso degli anni. Sappiamo che molti dei nostri fan sono appassionati di musica e speriamo che apprezzino l’attenzione ai dettagli non solo della chitarra, ma anche degli accessori, come la tracolla e l’amplificatore”.

La Fender Stratocaster, una delle chitarre elettriche più influenti di tutta la storia della musica, è uno strumento elegante e perfettamente funzionale che è stato sviluppato con il feedback diretto di molti artisti. Costruita per soddisfare le esigenze di tutti i musicisti, dai principianti agli hobbisti, alle più grandi leggende della chitarra di tutti i tempi, la Stratocaster è a dir poco iconica. Dalla sua nascita nel 1954, questo modello, con il suo corpo sagomato, si conferma come il simbolo della chitarra elettrica per eccellenza.

“La Fender Stratocaster è stata progettata per aiutare gli artisti a liberare la loro creatività, e decenni dopo, il modello continua ad essere pioniere per il futuro dei chitarristi con il suo suono inconfondibile e l’innegabile impatto sulla musica popolare”, ha detto Richard Bussey, VP, Accessories, Lifestyle and Licensing. “Come la Stratocaster è stata in grado di creare un vero e proprio culto nel corso degli anni, così ha fatto il Gruppo LEGO. L’unione di questi due marchi segna un momento musicale iconico per gli amanti della chitarra e dei mattoncini LEGO”.

Il set LEGO Ideas Fender Stratocaster sarà disponibile dal 1° ottobre 2021 presso i LEGO store e sul sito LEGO al prezzo di vendita consigliato di 99,00 €, mentre su Amazon da gennaio 2022.