LEGO lancia la prima linea ispirata a “La casa delle bambole di Gabby”

Il Gruppo LEGO e Universal Products & Experiences hanno annunciato una partnership entusiasmante che porterà i personaggi e il mondo affascinante della serie animata La Casa delle bambole di Gabby, prodotta da DreamWorks Animation, nel regno dei mattoncini LEGO. Questa collaborazione darà vita alla prima linea di prodotti LEGO ispirata agli episodi della serie, aprendo un nuovo capitolo di avventure e creatività per i giovani fan di Gabby.

La Casa delle bambole di Gabby è una serie che affascina e cattura l’immaginazione dei bambini di tutto il mondo. Ambientata in un meraviglioso mondo popolato da adorabili gattini, la serie offre colpi di scena emozionanti e incredibili avventure che tengono incollati gli spettatori allo schermo. Con la nuova linea di prodotti LEGO, i fan potranno finalmente ricreare le loro scene preferite e immergersi in un gioco di costruzione illimitato che stimola la loro creatività e fantasia.

La serie animata non è solo intrattenimento, ma anche un’opportunità educativa per i giovani spettatori. Incoraggia la crescita personale dei bambini, promuovendo il pensiero creativo, la fiducia in sé stessi e la valorizzazione dei propri errori. Proprio come i motti di Gabby, “Non l’ho capito…per ora!” e “Ho fallito in modo fantastico!”, la serie insegna ai bambini che è normale fare errori e che possono imparare da essi. I set LEGO offrono ai giovani costruttori un modo unico di giocare e di esprimere se stessi, permettendo loro di affrontare sfide e risolvere problemi in modo divertente e creativo.

Gabby, la protagonista della serie, incarna uno spirito di resilienza e determinazione. Attraverso il suo approccio di “si può fare”, Gabby insegna ai bambini l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di cercare soluzioni creative. Anche quando le cose non vanno come previsto, Gabby incoraggia il lavoro di squadra e la ricerca di nuovi approcci. I set LEGO basati su La Casa delle bambole di Gabby sono progettati per trasmettere questi stessi valori, offrendo ai bambini l’opportunità di sentirsi responsabili e di esplorare il processo di apprendimento attraverso il gioco.

La partnership tra il Gruppo LEGO e Universal Products & Experiences ha dato vita a quattro emozionanti set LEGO che porteranno i bambini nel mondo fantastico di Gabby. Il primo set è La Casa delle bambole di Gabby, un’elaborata costruzione composta da otto stanze colorate e dotata di un gatto-ascensore. Questo set permette ai bambini di esplorare e inventare infinite storie all’interno della casa di Gabby. Il secondo set, Divertimento in cucina con Dolcetto, offre una cucina completamente attrezzata e un enorme cupcake, invitando i bambini a preparare deliziosi pasticcini insieme a Gabby. Il terzo set, La nave del benessere di Gabby e la Siregatta, porta i bambini in un’avventura marina piena di scoperte e momenti emozionanti. Infine, il quarto set, La festa in giardino della Gattina Fatina, offre una casa sull’albero e un incantevole giardino fiorito, dove i bambini possono organizzare una festa magica insieme a Gabby e i suoi amici gattini.