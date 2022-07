LEGO presenta il potente Bowser LEGO Super Mario

Oggi, il Gruppo LEGO, ha annunciato l’ultima novità della linea LEGO Super Mario Adult: il Bowser in mattoncini più grande di sempre, costruito con ben 2.807 pezzi. Il set Il potente Bowser LEGO Super Mario è una ricostruzione altamente dettagliata del Re dei Koopa: per far fede alle enormi e potenti caratteristiche del personaggio, il modello è completamente snodato ed è in grado di lanciare una palla di fuoco.

Il set è l’ultimo prodotto nato dall’esclusiva collaborazione tra il Gruppo LEGO e Nintendo, lanciata per la prima volta nel 2020. La linea Adults comprende una serie di modelli in mattoncini a tema Super Mario, ciascuno progettato per evocare la nostalgia dei fan e delle fan LEGO, che ricordano Mario come parte integrante della loro infanzia. Tra gli ultimi prodotti lanciati figurano LEGO Nintendo Entertainment System (NES) e l’iconico LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 con all’interno i livelli del gioco Super Mario 64.

Il potente Bowser LEGO Super Mario, che fa parte appunto della linea “Adults Welcome”, è stato a lungo atteso dai fan adulti di LEGO (AFOL), che non vedono l’ora mettersi alla prova con un set così ricco di dettagli e riportare alla mente i ricordi del passato.

Il potente Bowser LEGO Super Mario presenta elementi LEGO innovativi, utilizzati per ricreare l’aspetto degli spuntoni di Bowser. Oltre ad avere un lanciatore di palle di fuoco e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo, anche la bocca, le braccia, le gambe e la coda sono mobili, in modo che gli appassionati possano replicare la temibile indole del Re dei Koopa, che conoscono bene e amano incondizionatamente.

Il potente Bowser LEGO Super Mario proprio per essere fedele al vero stile LEGO Super Mario, ha anche un elemento interattivo. Chi possiede uno dei LEGO Super Mario Starter Pack, può divertirsi a far sfidare Bowser con LEGO Super Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach dando vita ad un’esperienza di un gioco coinvolgente e potenziata digitalmente. Ma attenzione: Bowser è armato di una palla di fuoco e non ha paura di reagire!

Tutti gli Starter Pack, i Pack di Espansione e i Character Pack dell’universo LEGO Super Mario offrono infinite possibilità di espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie sfide, ricche di azione e di divertimento creativo, in un’esperienza altamente interattiva.

LEGO Super Mario Il Potente Bowser include istruzioni dettagliate per guidare la costruzione del modello. Il set sarà in vendita dal 1° ottobre 2022 presso i LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 269.99 €.