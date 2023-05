LEGO: si apre una nuova era per LEGO Ninjago

Il mondo di Ninjago si espande ancora una volta, questa volta con l’introduzione di nuovi personaggi e di una serie animata realizzata con la tecnologia Unreal Engine di Epic Games. Queste nuove aggiunte alla linea LEGO NINJAGO sono state presentate dal Gruppo LEGO in un annuncio che ha elettrizzato gli appassionati della serie animata.

Secondo Nigel Kong, Head of Product LEGO NINJAGO, queste nuove novità sono state create per accogliere nuovi fan, ma allo stesso tempo rimanere fedeli alle caratteristiche dell’iconica serie. Il gruppo di nuovi personaggi, composto dai ninja Sora e Arin e dal cucciolo di drago Riyu, si unisce per ritrovare gli altri ninja scomparsi e difendere i draghi. Ma l’avventura che li attende unirà o distruggerà completamente il loro mondo?

Dopo 12 anni di trame avvincenti, la serie animata LEGO NINJAGO è ancora molto popolare, con oltre 200 milioni di set LEGO NINJAGO acquistati in tutto il mondo. La serie è stata trasmessa in 191 paesi e tradotta in 26 lingue, raggiungendo milioni di fan in tutto il mondo. Inoltre, ci sono stati anche film, videogiochi, app, libri, riviste, romanzi a fumetti, carte collezionabili, merchandise e molto altro ancora.

La nuova serie televisiva LEGO NINJAGO: Dragons Rising debutterà il 1° giugno sui canali televisivi e su streaming di tutto il mondo. La serie è composta da due parti, con la prima parte composta da 10 episodi di 22 minuti ciascuno e la seconda parte che verrà rilasciata in autunno. La serie animata è stata realizzata con il supporto di Unreal Engine, una tecnologia che ha permesso di aumentare ancora di più la qualità della serie animata.

La linea LEGO NINJAGO continua a stupire e a intrattenere i fan di tutte le età, e l’introduzione di nuovi personaggi, draghi e la serie televisiva Dragons Rising promette di portare nuove avventure ed emozioni. I fan della serie animata non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro per i ninja di Ninjago e il loro mondo.