LEGO Star Wars: ecco “La Saga degli Skywalker”

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno annunciato che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco di LEGO Star Wars che racchiude tutti e nove i film della saga degli Skywalker, è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4, per Nintendo Switch e per PC.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con il team di Lucasfilm Games e pubblicato da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker offre un’esperienza indimenticabile attraverso la galassia di Star Wars con il maggior numero di personaggi e veicoli di LEGO Star Wars mai visto, nuove e coinvolgenti meccaniche di combattimento, un’ampia varietà di pianeti da esplorare e molto altro. I giocatori rivivranno l’epica storia della saga degli Skywalker raccontata con l’umorismo tipico dei titoli LEGO e potranno scegliere di cominciare dall’inizio di qualsiasi trilogia con gli episodi Star Wars: La minaccia fantasma, Star Wars: Una nuova speranza o Star Wars™: Il risveglio della Forza.

“Con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker offriamo ai giocatori un’esperienza inedita di LEGO Star Wars e la libertà di esplorare la galassia come mai prima d’ora”, ha dichiarato Jonathan Smith, Responsabile di produzione e Direttore strategico di TT Games. “Dai fan di lunga data del franchise a chi lo scopre per la prima volta, tutti si divertiranno con l’epica storia dei nove film condita con l’umorismo e il fascino dei giochi LEGO”.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, i giocatori possono avventurarsi nello spazio usando la mappa della galassia sull’oloproiettore per tracciare il loro percorso nella saga, sbloccando progressivamente i pianeti da esplorare. Nei loro viaggi spaziali prenderanno parte a combattimenti aerei contro le navi nemiche al comando di veicoli leggendari come il Millennium Falcon, i caccia TIE imperiali, gli Ala-X ribelli e molti altri. Una volta giunti a destinazione, potranno scegliere se avanzare nella storia principale o se esplorare e scoprire avvincenti missioni ed enigmi secondari nella galassia.

I giocatori che si dedicano all’esplorazione sono ricompensati dai mattoncini Kyber, che sbloccano nuove funzionalità e abilità migliorate in tante classi di personaggi, tra cui Jedi, Eroe, Lato Oscuro, Cattivo, Mercante di rottami, Canaglia, Cacciatore di taglie, Droide astromeccanico e Droide protocollare. Interpreta eroi leggendari come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8, Leia, Yoda, Boba Fett, Darth Maul, Poe Dameron e più di 300 altri personaggi sbloccabili provenienti da tutti e nove i film in modalità Gioco Libero per creare nuove, divertentissime avventure. Dalla giungla lunare di Ajan Kloss al pianeta urbanizzato di Coruscant, dalle idilliache colline verdi di Naboo alle dune desertiche di Jakku, avrai l’intera galassia di LEGO Star Wars a tua disposizione per esplorare e giocare.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Standard Edition è disponibile al prezzo consigliato di €59,99. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition è disponibile al prezzo consigliato di €69,99 e include il gioco base, la Collezione Personaggi (Season Pass) e, nelle versioni fisiche, un’esclusiva minifig di LEGO Star Wars: Luke Skywalker con latte blu. La Collezione Personaggi contiene sette pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) con personaggi giocabili provenienti da tutta la galassia, compresi molti al di fuori dei nove film della saga. I pacchetti di DLC includono The Mandalorian – Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici, Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian – Stagione 2 e The Bad Batch.

I fan che acquistano LEGO Star Wars The Razor Crest, il modello da costruire della nave spaziale pilotata dal cacciatore di taglie Din Djarin in Star Wars: The Mandalorian, riceveranno un codice per ricevere la nave in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.