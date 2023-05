LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance: esplorazione spaziale per gli ingegneri di domani

LEGO lancia un nuovo modello che entusiasmerà sicuramente i giovani aspiranti astronauti e ingegneri. Il LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance è un set progettato per incoraggiare i bambini a esplorare il mondo dello spazio e della STEM, aprendo le porte dell’ingegneria attraverso il gioco.

Solo due anni fa, la NASA ha lanciato il rover Perseverance su Marte, dando inizio a un’avventura epica di esplorazione alla ricerca di segni di vita e alla raccolta di campioni geologici da questo misterioso pianeta rosso. Il nuovo set LEGO Technic Mars Rover Perseverance permette ai giovani costruttori dai 10 anni in su di comprendere le impressionanti caratteristiche ingegneristiche che rendono questo veicolo così adatto all’esplorazione marziana, offrendo loro l’opportunità di imparare come funzionano le sue componenti tecniche.

Il modello LEGO Technic è dotato di uno sterzo a 360° e di un braccio mobile, ma la sua caratteristica più sorprendente sono le sospensioni completamente snodabili, che consentono al rover di muoversi agilmente su superfici irregolari grazie alle sue sei ruote. Questa fedele riproduzione del veicolo originale è accompagnata anche da un dettagliato modello dell’elicottero Ingenuity, il fedele compagno di avventura del rover nella missione di esplorazione marziana.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’esperienza offerta dal set LEGO Technic Mars Rover Perseverance è amplificata dall’app di realtà aumentata chiamata LEGO Technic AR, che offre un’immersione sia fisica che digitale. I giovani esploratori possono utilizzare l’app per scoprire contenuti educativi ed emozionanti sul rover reale e sulla sua missione su Marte. Attraverso l’app, è possibile esplorare una panoramica del tempo su Marte, conoscere l’ambiente in cui il rover opera e apprendere in modo interattivo i dettagli della missione.