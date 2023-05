LEGOLAND Water Park Gardaland: un’avventura indimenticabile nel mondo dei LEGO

Da sabato 20 maggio, LEGOLAND Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO in Europa, riapre le sue porte per una stagione piena di divertimento.

Situato all’interno del Gardaland Resort, vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom, il parco acquatico si estende su un’area di 15.000 metri quadrati, realizzato con milioni di mattoncini LEGO coloratissimi. Con questa nuova aggiunta, l’offerta di divertimento a Gardaland si amplia ulteriormente. Qui i bambini non solo trovano divertimento, ma vivono anche esperienze uniche grazie alla possibilità di creare costruzioni fantasiose con milioni di mattoncini LEGO a loro disposizione, mentre i genitori possono rilassarsi immersi in un paesaggio verde e rigoglioso.

Tantissime le attrazioni che immergono i visitatori in un mondo unico. Si parte dalle aree dedicate alla creatività e alla scoperta, con infinite opportunità di gioco che incoraggiano il pensiero creativo. Ad esempio, LEGO Creation Island offre la possibilità di costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. LEGOLAND Water Park Gardaland diventa quindi non solo un luogo di divertimento, ma anche un’occasione di apprendimento che stimola notevolmente la fantasia dei bambini. In un ambiente così dinamico, anche i genitori possono giocare insieme ai propri figli, contribuendo al loro benessere e sviluppo sereno.

Imperdibili sono le aree come LEGO River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il parco acquatico e che può essere percorso a bordo di gommoni galleggianti personalizzabili con grandi mattoncini LEGO. Poi c’è Beach Party con i suoi 7 scivoli, cannoni che sparano acqua da ogni angolo e un grande secchio che, a sorpresa, riversa una cascata d’acqua sui bambini. Non manca Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia, che si possono percorrere a corpo libero, con un gommone, all’aperto o al buio. Ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi. Per i più piccoli c’è DUPLO Splash, un’attrazione dove è possibile provare l’adrenalina degli scivoli e imparare attraverso il gioco. Invece, Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

Non potete perdervi la Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland, un’area in cui sono stati riprodotti con i mattoncini LEGO i monumenti più iconici d’Italia.