Lexus RX: ecco la versione esclusiva per celebrare “Black Panther: Wakanda Forever”

Lexus presenta una trasformazione del suo nuovo RX 500h Hybrid Turbo F SPORT+, ispirata al film dei Marvel Studios “Black Panther: Wakanda Forever”. Questa versione unica del grande SUV di lusso è stata creata in collaborazione tra il centro di design nordamericano Calty di Lexus, adidas, adidas S.E.E.D. e gli specialisti della stampa 3D Carbon in occasione dell’uscita mondiale del nuovo film.

Il progetto è nello spirito del “What Ifs” della Marvel e contribuisce a celebrare il recente lancio della collezione “Wakanda Forever” di adidas, portando i design di Black Panther nel settore automobilistico. Creato per i migliori atleti del mondo, l’abbigliamento sportivo adidas incarna la domanda “E se… Wakanda avesse una squadra nazionale di atletica?”

RX ha ricevuto un wrapping completo che si basa sull’identità personalizzata che adidas ha ideato per la nazione africana immaginaria. La vettura è caratterizzata da una stampa tribale nel caratteristico viola Wakandan utilizzato in tutta la collezione di abbigliamento sportivo adidas. Il cofano è decorato con un motivo a diamante ispirato alla collana ad artiglio con superpoteri di Black Panther. I caratteri dell’alfabeto Wakandiano sono utilizzati per i badge F SPORT e Lexus, compresa la parola “Vibe-Branium”, che indica il nome unico del modello: Lexus RX 500h Vibe-Branium AWD DIRECT4.

Michael Moore, General Manager di Lexus International, ha commentato: “Il nuovo RX 500h fa parte del nostro portafoglio Lexus Electrified in espansione, con una tecnologia evoluta e innovativa che eleva l’esperienza del guidatore. Le prestazioni di RX sono atletiche e lo rendono perfetto per entrare a far parte del team “Wakanda Forever”.

Gli studenti dell’adidas S.E.E.D. (School for Experiential Education in Design) sono stati chiamati a reimmaginare gli interni del veicolo, sempre ispirandosi al nuovo sequel cinematografico. Sono stati guidati nel processo creativo dal Calty Design Research, il centro di design nordamericano di Lexus, con workshop sui principi del design Lexus, sui processi creativi, sui colori, sui materiali e sul potere della collaborazione.

L’allestimento personalizzato sarà caratterizzato da design, texture e materiali orientati al futuro, con la stampa tribale d’oro Wakanda personalizzata adidas presente sui rivestimenti dei sedili, sugli inserti dei pannelli delle portiere e sulle sezioni viola del volante. La piastra sottoporta F SPORT è tradotta in alfabeto Wakandiano e il volante è ricamato con la scritta “Wakanda Forever”. Le aree tattili principali, come la zona del volante e i poggiatesta anteriori e posteriori, sono rivestite con il materiale della suola centrale delle scarpe da ginnastica a ritorno di energia stampato in 3D in carbonio, utilizzato nelle adidas 4D-FWD. I poggiatesta anteriori includono l’emblema Lexus, mentre il poggiatesta centrale posteriore riporta l’iconico logo adidas. La finitura in legno tagliato al laser intorno alla leva del cambio e gli accenti dorati delle finiture contribuiscono a creare un ambiente tipicamente Wakandiano.

La collaborazione è raccontata nel cortometraggio dalla poliedrica autrice visiva Cami Thomas. Destinato al rilascio su piattaforme digitali, il documentario rappresenta un altro esempio della missione di Lexus nell’ispirare e coltivare i talenti creativi emergenti.