LG lancia il primo TV OLED wireless al mondo

LG Electronics ha presentato con orgoglio il rivoluzionario televisore OLED wireless, il LG SIGNATURE OLED M, un maestoso TV da 97 pollici che segna un nuovo standard di eccellenza nell’industria dei televisori. Con questo lancio, LG riafferma la propria leadership nel settore dei televisori premium, dimostrando una volta di più il proprio impegno costante nell’innovazione tecnologica e di design.

Il cuore di questa straordinaria creazione è il box Zero Connect, un dispositivo separato che rappresenta la prima soluzione al mondo per trasmettere video e audio in 4K a 120Hz in modo totalmente wireless. L’utente potrà posizionare il box fino a 10 metri di distanza dallo schermo, consentendo un’esperienza di visione immersiva senza l’ingombro di cavi scomodi. Questa soluzione è stata ideata pensando a coloro che desiderano collegare varie periferiche al televisore, come console da gioco, set-top box o cavi del digitale terrestre o satellitare, senza il fastidio delle matasse di cavi intrecciati.

Il box Zero Connect offre una vasta gamma di connessioni, tra cui porte HDMI 2.1, USB e LAN, oltre a connessioni RF e Bluetooth, semplificando il collegamento di diverse apparecchiature e trasformando il televisore in un’efficace piattaforma di intrattenimento multimediale. LG ha sviluppato una tecnologia proprietaria per garantire una trasmissione fluida di immagini e suoni, superando l’attuale standard Wi-Fi 6E fino a tre volte. Questo rende il box Zero Connect in grado di supportare segnali audio e video di alta qualità, come Dolby Vision e Dolby Atmos, regalando agli spettatori un’esperienza cinematografica a casa propria.

Il design del LG SIGNATURE OLED M si fonde perfettamente con qualsiasi arredamento grazie alla sua soluzione denominata Gallery Design. La staffa zero-gap consente di posizionare il televisore in modo aderente al muro, creando un aspetto pulito e raffinato. Privato di elettronica ingombrante, lo schermo OLED M offre un’estetica essenziale, moderna ed elegante.

Il nuovo TV da 97 pollici è solo l’inizio, poiché LG ha annunciato che presto lancerà modelli con tagli da 83 e 77 pollici, con le stesse caratteristiche uniche dello schermo OLED e della tecnologia Zero Connect