LG premiata ai Volkswagen Annual Group Award 2024

LG ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ai Volkswagen Annual Group Award 2024, che si sono tenuti a Wolfsburg, Germania, all’inizio di luglio.

Volkswagen ha assegnato a LG il premio nella categoria “Partnership” per le sue straordinarie competenze nello sviluppo, nella produzione e nella gestione della catena di montaggio di tecnologie per la mobilità, inclusi i sistemi di infotainment per veicoli e le soluzioni di connettività.

Questo premio evidenzia l’impegno di LG nel perseguire l’eccellenza e rafforza la sua reputazione nel settore automobilistico come partner innovativo e affidabile.

Istituito nel 2002, il Volkswagen Group Award viene assegnato annualmente per riconoscere i migliori fornitori dell’azienda. Quest’anno, sono stati premiati 10 fornitori in altrettante categorie, tra cui Partnership, Sostenibilità, Digitalizzazione e Trasformazione.

La collaborazione tra LG e il Gruppo Volkswagen prosegue da diversi anni, durante i quali LG ha sviluppato numerose soluzioni innovative, come sistemi di infotainment, display, cruscotti digitali, visori a sovrimpressione per la realtà aumentata (head-up display) e soluzioni di cockpit domain controller (CDC). Nel 2015, LG ha aderito al programma Volkswagen Group’s Fast Automotive Supply Tracks (FAST) e nel 2017 ha ricevuto il Technology and Innovation Award per la sua tecnologia di infotainment all’avanguardia.