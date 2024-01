LG presenta al CES 2024 le soluzioni futuristiche sviluppate all’interno di LG Labs

Durante il CES 2024, LG presenterà una serie di soluzioni creative sviluppate all’interno di LG Labs, il progetto dedicato alla creazione di prodotti e servizi sperimentali ad alto valore innovativo. Rispetto al CES 2023, l’area dedicata a LG Labs sarà ampliata di più del doppio, con l’obiettivo di mostrare nuove invenzioni e offrire esperienze personalizzate ai visitatori.

Tra le proposte più originali, il DukeBox by LG Labs farà il suo debutto come un prodotto audio innovativo che fonde il fascino dell’audio a valvole con la tecnologia avanzata dei pannelli OLED trasparenti. L’obiettivo è offrire un’esperienza di ascolto che unisce la sensibilità del passato con la tecnologia più avanzata, reinventando in modo moderno il concetto di jukebox. Grazie agli altoparlanti frontali nella parte inferiore e a un altoparlante a 360 gradi nella parte superiore, l’audio avvolge l’ascoltatore in modo coinvolgente. La trasparenza del display OLED è regolabile, creando un effetto visivo simile a un sistema audio a valvole racchiuso in una scatola di vetro trasparente. Lo schermo può anche essere utilizzato per godere di contenuti di intrattenimento o creare un’atmosfera accogliente durante l’ascolto dei brani preferiti.

LG presenterà anche una versione aggiornata di Bon Voyage by LG Labs, un concept di casa trasportabile progettato per offrire comfort massimo anche in mezzo alla natura. Introdotta nel 2023, Bon Voyage è stata ridisegnata in base ai feedback degli utenti, ottimizzando gli spazi per assumere le dimensioni di una roulotte da campeggio. Le dimensioni consentono di arredare la struttura con mobili ed elettrodomestici, tra cui un letto, un frigorifero, una stufa elettrica, un depuratore d’acqua e uno styler, un guardaroba intelligente per la cura di abiti e scarpe. Grazie alla sua versatilità, Bon Voyage può essere collegato alla propria auto come una tradizionale roulotte.

Infine, farà il suo debutto DUOBO by LG Labs, una macchina da caffè a capsule in grado di estrarre due diverse capsule di caffè contemporaneamente. Ispirata all’esplorazione spaziale, DUOBO è stata presentata attraverso una campagna di crowdfunding negli Stati Uniti.