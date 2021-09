“LOUD KIDS ON TOUR 2022”: ecco le date del tour europeo dei Måneskin

Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Måneskin nhanno annunciato il “LOUD KIDS ON TOUR”, la tournée organizzata e prodotta da VIVO Concerti e prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico straniero con un tour di sedici date previste per domenica 6 febbraio 2022 all’O2 Academy Brixton di Londra (UK), giovedì 10 febbraio al Forest National di Bruxelles (Belgio), sabato 12 febbraio al Rockhal di Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), martedì 15 febbraio al Torwar Hall di Varsavia (Polonia), venerdì 18 febbraio al Stadthalle di Vienna (Austria), lunedì 21 febbraio a Le Zenith di Parigi (Francia), giovedì 24 febbraio al Halle 622 di Zurigo (Svizzera), sabato 26 febbraio 2022 al Verti Music Hall di Berlino (Germania), lunedì 28 febbraio al Mala Sportovni Hala di Praga (Repubblica Ceca), martedì 1 marzo al Barba Negra di Budapest (Ungheria), giovedì 3 marzo al AFAS Live di Amsterdam (Paesi Bassi), lunedì 7 marzo allo Stereo Plaza di Kiev (Ucraina), mercoledì 9 marzo allo Stadium Live di Mosca (Russia), venerdì 11 marzo al Tinkoff Arena di San Pietroburgo (Russia), domenica 13 marzo al Saku Suurhall di Tallinn (Estonia) e lunedì 14 marzo all’Arena Riga di Riga (Lettonia).

Molto atteso anche il ritorno sui palchi italiani previsto per quest’inverno e il prossimo anno, dove i Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date tutte sold out (sempre organizzate e prodotte da Vivo Concerti), previste a Roma (martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 al Mediolanum Forum), Casalecchio di Reno (BO) (domenica 20 marzo 2022 all’Unipol Arena), Napoli (sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 al PalaPartenope), Firenze (giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile al Nelson Mandela Forum), Torino (domenica 3 aprile al Pala Alpitour), Bari (venerdì 8 aprile al PalaFlorio), Verona (sabato 23 aprile, in apertura della stagione dei grandi concerti 2022 all’Arena), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma. Durante l’estate 2022 torneranno in tour nei più importanti Festival europei. “LOUD KIDS ON TOUR” 2022

