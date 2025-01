LUCREZIA: torna venerdì 17 gennaio con il nuovo EP “Abbaiare”

La cantautrice bolognese Lucrezia torna con un messaggio potente nel suo nuovo EP intitolato “Abbaiare”, in uscita venerdì 17 gennaio. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Mirtilli”, “Los Angeles” e “Portami via”, che hanno già lasciato intravedere il tema centrale di questo lavoro.

Il cuore del nuovo EP di Lucrezia si concentra sul dialogo tra l’essere umano che siamo e l’essere animale che abbiamo dimenticato di essere. Questo distacco ha alterato non solo il nostro rapporto con noi stessi, ma ha anche influenzato la percezione degli altri animali e dell’intero ecosistema circostante, trasformando la vita in numeri per il profitto.

«Questo lavoro rappresenta l’urgenza di reagire, di alzare la voce, ma senza rabbia o frustrazione. È piuttosto un racconto che parte dall’ammirazione e dall’amore per quello che ancora sopravvive intorno a noi e dentro di noi, come un seme pronto a rinascere se osservato e coltivato nel modo giusto», racconta Lucrezia.

Il titolo stesso dell’EP, “Abbaiare”, è il verbo che ha guidato l’intero processo creativo. La produzione, realizzata da Lucrezia insieme a Domenico Finizio, si distingue per aver cercato i suoni nell’ambiente circostante anziché ricorrere solo al computer. Campionati versi degli animali, rumori urbani e suoni naturali si fondono con gli strumenti classici per creare un’atmosfera unica.

Il singolo “Mirtilli” ha segnato l’inizio di questo nuovo progetto, aprendo le porte a un mondo sonoro e immaginario dove uomo e natura si intrecciano armoniosamente. “Los Angeles” e “Portami via” completano il percorso di anticipazione dell’EP, trattando rispettivamente lo stile di vita moderno e l’amore in tutte le sue forme.

Il percorso artistico di Lucrezia rispecchia la sua profonda connessione con la natura, radicata nei suoi trascorsi in campagna e nella sua formazione in composizione classica. Dopo aver incantato il pubblico con il suo brano “Molecole”, la cantautrice ha continuato a esplorare nuove sonorità che riflettono il suo impegno per riscoprire la bellezza della semplicità e della connessione con l’ambiente circostante.

Con il suo nuovo EP “Abbaiare”, Lucrezia invita il pubblico a riflettere sull’importanza di apprezzare e proteggere l’essenza primordiale che vive dentro di noi e nel mondo che ci circonda. Un invito a riscoprire la meraviglia della natura e a coltivare un legame autentico con il nostro lato più selvaggio e autentico.