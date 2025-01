Madonna di Campiglio, “Campioni in pista”: Audi e Ducati protagoniste della nuova stagione MotoGP

Madonna di Campiglio si conferma ancora una volta protagonista nel panorama sportivo e automobilistico internazionale, ospitando la terza edizione di “Campioni in pista”, un evento firmato Ducati, premium brand del Gruppo Audi, che segna l’inizio della nuova stagione del Campionato Mondiale MotoGP 2025. L’occasione rappresenta non solo un tributo alla sportività, ma anche il proseguimento della solida e longeva collaborazione tra la località dolomitica e Audi, che dura ormai da 12 anni, e che ha come obiettivo primario l’innovazione della mobilità sostenibile sul territorio.

L’evento di Madonna di Campiglio diventa un palcoscenico perfetto per svelare la squadra da record del Ducati Lenovo Team, composta da piloti che insieme vantano un totale di 11 titoli mondiali in MotoGP, di cui ben 9 in Top Class. Tra i protagonisti indiscussi ci sono Francesco Bagnaia, che torna in pista con il numero 63 dopo una stagione straordinaria coronata da 11 vittorie nel 2024, e Marc Márquez, che inizia una nuova avventura con il team Ducati, ricca di aspettative per la nuova stagione.

A fare gli onori di casa sono Timm Barlet, Direttore Audi Italia, e Tullio Serafini, Presidente di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, che hanno poi ceduto il testimone a Claudio Domenicali, CEO di Ducati, per raccontare le novità in programma per il 2025. L’evento ha anche visto l’esposizione di una nuova Audi RS 3, un’icona di design e sportività, presentata in anteprima italiana alla presenza di Rolf Michl, CEO di Audi Sport.

Questa nuova Audi RS 3 è l’interpretazione tecnica e stilistica del brand Audi Sport della quarta generazione di Audi A3. La versione aggiornata della RS 3 Sportback e della RS 3 Sedan si presenta con un design ancora più muscoloso e prestazioni più affilate. Il celebre propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI, con 400 CV e 500 Nm di coppia, è accompagnato da affinamenti tecnici di altissimo livello. Tra le innovazioni, spicca il sistema RS torque splitter, che distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo attivo e variabile, il controllo di trazione e le sospensioni a regolazione adattiva DCC. Grazie a questi miglioramenti, la nuova Audi RS 3 è in grado di abbattere di oltre 5 secondi il giro record al Nürburgring per le berline compatte.