MAK lancia KÖNIG: la nuova ruota in lega per i “Bimmers”

Per chi guida una BMW e non accetta compromessi, MAK, leader nel settore delle ruote in lega per l’Aftermarket, presenta KÖNIG, la ruota in lega pensata esclusivamente per i BMW drivers. Questa novità del 2024 è progettata per esaltare lo stile e le prestazioni delle vetture bavaresi, coprendo un’ampia gamma di modelli che va dalla S1 e X1 fino alla X3 e X4.

Con un design che richiama perfettamente le linee iconiche della casa dell’elica, KÖNIG si distingue per i suoi diametri disponibili in 18”, 19” e 20”, offrendo così una soluzione ideale per i modelli BMW più diffusi. La ruota è distribuita in due diverse finiture: black mirror, per un look brillante e distintivo, e gloss black, sinonimo di sportività pura.

In aggiunta, per chi cerca un’estetica ancora più aggressiva, è disponibile la versione Deep Concave KÖNIG-D. Grazie alla tecnologia Winter Approved, la finitura della ruota resiste efficacemente agli agenti atmosferici, garantendo la stessa qualità di resistenza delle ruote di primo equipaggiamento. Il processo di verniciatura con trasparente acrilico in polvere offre una brillantezza eccezionale, combinando estetica e funzionalità.

Omologazioni e conformità

KÖNIG non è solo sinonimo di stile, ma anche di sicurezza e qualità certificata. È infatti omologata NAD e TÜV/KBA, garantendo il massimo rispetto degli standard europei in termini di sicurezza e performance.

In Italia, dal 1° ottobre 2015, possono essere vendute solo ruote omologate con codice NAD o ECE ben visibile sulla ruota. Questo requisito è essenziale per garantire la sicurezza dell’utente finale. Le ruote non conformi sono considerate non sicure e non approvate per la circolazione stradale.

Nel caso delle ruote omologate NAD, l’installatore è tenuto a fornire:

Il certificato di omologazione NAD e la Lista Applicazioni (Fitment List);

e la Lista Applicazioni (Fitment List); Il Certificato di Conformità (COC);

(COC); La dichiarazione di corretta installazione.

Per le ruote omologate ECE, è obbligatoria solo la consegna del certificato di omologazione ECE e della Lista Applicazioni, poiché tali ruote mantengono le stesse specifiche delle ruote originali BMW.

I rischi delle ruote non omologate

Montare ruote non omologate espone i proprietari a rischi significativi:

Sanzioni amministrative che variano da 87€ a 344€, con l’aggiunta della confisca delle ruote non conformi.

che variano da 87€ a 344€, con l’aggiunta della confisca delle ruote non conformi. Rivalsa assicurativa , in caso di sinistro, anche se il sistema ruota non è la causa principale dell’incidente.

, in caso di sinistro, anche se il sistema ruota non è la causa principale dell’incidente. Bocciatura alla revisione del veicolo, che non potrà superare il controllo periodico.

del veicolo, che non potrà superare il controllo periodico. Rischio per la sicurezza stradale, con conseguente pericolo per il conducente e per gli altri utenti della strada.

KÖNIG di MAK è quindi la scelta perfetta per chi guida BMW e desidera una ruota in lega che non solo esalta le prestazioni della propria auto, ma che rispetta anche i più alti standard di sicurezza e conformità.