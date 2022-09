“Making Sensor Tec!”: al via la challenge di “Bosch Sensortec” rivolta ai giovani innovatori di domani

Proporre nuove idee e individuare soluzioni innovative nell’ambito di-gitale, è questa la sfida rivolta agli appassionati di nuove tecnologie che parte-ciperanno a Making Sensor Tec!

La Challenge è rivolta agli studenti dei Master o PhD in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Biomedica, Informatica e Computer Science degli atenei italiani. L’iniziativa, che si svolgerà in modalità ibrida (online e in presenza), è stata ideata e organizzata da Bosch Sensortec in Italia con il supporto della scuola di formazione Bosch TEC. Bosch Sensortec è leader tecnologico nella progettazione e realizzazione di sistemi microelettromeccanici (MEMS) per tutte le applicazioni sia in campo consumer sia automotive. Dal 2015 in Italia è presente un Design Center dedicato a tutte le principali fasi di progettazione per la realizzazione di nuove famiglie di chip. Il Team italiano lavora in un ambiente internazionale supportando la progettazione di MEMS per diverse appli-cazioni come wearable, smartphone, droni, tablet e gaming station.

Per partecipare alla Challenge di Bosch Sensortec basta registrarsi sul sito Bosch, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 ottobre. Agli studenti è richiesto di formare un Team composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri e di presentare un’idea innovativa e convincente. Per tutti gli interessati, il 17 ottobre si svolgerà, via web, un kick-off di approfondimento del progetto insieme agli esperti Bosch.

Il primo dicembre le idee più interessanti passeranno alla fase successiva e i rispettivi Team selezionati riceveranno da Bosch Sensortec una scheda di sviluppo Arduino e un kit di sviluppo Bosch BME688 – il primo sensore di qualità dell’aria con intelligenza artificiale. Durante i tre mesi e mezzo di preparazione dei progetti (dal 1° dicembre 2022 al 15 marzo 2023), gli studenti saranno affiancati e seguiti da remoto dagli esperti professionisti Bosch attraverso un per-corso di tutoraggio e formazione.

Il 15 marzo 2023 verranno presentati tutti i progetti e un mese dopo, il 15 aprile, saranno decretati i vincitori. I cinque migliori Team saranno invitati presso la sede di Bosch Sensortec a Milano, per esporre dal vivo i rispettivi la-vori. Una giuria decreterà i vincitori finali: i tre migliori Team della classifica generale riceveranno un riconoscimento del valore di 1.500,00 euro per il primo classificato, 1.000,00 euro per il secondo e 500,00 per il terzo.

Seguendo lo slogan “Tecnologia per la vita” Bosch, grazie ai propri prodotti e servizi, vuole migliorare la qualità della vita delle persone offrendo soluzioni in-novative in tutto il mondo. “L’obiettivo di Making Sensor Tec! è quello di entrare in contatto con i giovani innovatori di domani” ha sottolineato Riccardo Campagna, Senior Manager ASIC Development Bosch Sensortec Italia. “Attraverso questa Challenge vogliamo coinvolgerli in un percorso di progettazione per sviluppare soluzioni innovative, grazie ai sensori e alle piattaforme di sviluppo di Bosch Sensortec e, allo stesso tempo, offrire loro un percorso di orientamento e di approfondimento sulle nuove tecnologie, con la possibilità di poter far parte in futuro del nostro team di sviluppo e avere così l’opportunità di realizzare concretamente le idee proposte” ha concluso Campagna.