MARCO MASINI: online il video ufficiale di “ALLORA CIAO”

Marco Masini ha reso disponibile online il video ufficiale del suo brano “ALLORA CIAO”, anticipazione del suo prossimo progetto discografico intitolato “10 AMORI”. Il video, diretto e montato da Emiliano Bechi Gabrielli, è stato prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e rappresenta un’immersione in un mix di ricordi tra realtà e sogno che narrano una storia d’amore mancata.

Questo nuovo singolo arriva in concomitanza con il 60° compleanno del cantante, che ha deciso di festeggiare con un evento esclusivo al Teatro di Fiesole, a Firenze, il 21 settembre. L’evento è andato sold out in meno di 24 ore, confermando il grande affetto e interesse del pubblico nei confronti di Marco Masini.

L’album “10 AMORI” è un lavoro che arriva a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio del cantautore e si preannuncia come un’opera importante e ricca di significato. Come anticipato dal titolo stesso, l’album tratta il tema dell’amore in senso universale, esplorando gli amori vissuti nel corso di una vita e la loro influenza sul presente e sul futuro.

10 AMORI è un album importante che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio. Un lavoro che, come preannunciato già dal titolo parla di amore in senso universale, di tutti gli amori di una vita, di tutti quegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere”,

L’album sarà disponibile in vinile e cd a partire dal prossimo 4 ottobre, con la possibilità di pre-ordinarlo online.