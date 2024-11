Max pezzali: esce il 13 dicembre “MAX FOREVER VOL. 1”

Max Pezzali, uno dei cantautori più amati in Italia, ha recentemente annunciato il suo nuovo album “MAX FOREVER VOL. 1”, in uscita il 13 dicembre 2025. L’artista, noto per i suoi successi intramontabili, ha deciso di regalare ai suoi fan un vero e proprio must-have, composto da 16 gemme musicali reinterpretate e arricchite da speciali ospiti e versioni inedite. Questo nuovo progetto musicale rappresenta solo il primo capitolo di una serie di volumi antologici che celebreranno i brani più iconici della sua carriera.

“È un periodo fortunato della mia carriera, l’affetto ricevuto negli ultimi due anni è davvero qualcosa che mi riempie il cuore e che in tutta onestà non avevo mai ricevuto nei precedenti 30. Per questo motivo mi piaceva l’idea di ‘fare una cassetta’, come si faceva una volta, con un po’ di tracce che abbiamo rivisto, rifatto in studio, fatto suonare un po’ meglio, performato dal vivo… Ne faremo poi altre di ‘cassette’, ecco perché leggete ‘volume 1′. Mi piace pensare di realizzare dei volumi antologici giocando un po’ con quelle che ormai sono canzoni più vostre che mie.” – Max Pezzali

Il nuovo album sarà disponibile sia in formato digitale che nei negozi fisici al prezzo speciale di “un deca”. I fan potranno già pre-ordinare l’album a partire da domani. Inoltre, “MAX FOREVER VOL. 1 – L’ALBUM” sarà pubblicato in diversi formati fisici, tra cui CD standard, vinile colorato e una versione speciale autografata.

Il tour di Max Pezzali, che prenderà il via nel 2025, includerà 18 appuntamenti live nei palazzetti di Milano e Roma, con sold out già annunciati prima dell’apertura ufficiale della vendita dei biglietti. Inoltre, l’appuntamento imperdibile sarà il 12 luglio 2025 con “MAX FOREVER – GRAND PRIX” all’Autodromo di Imola. Tra le tracce incluse nel nuovo progetto, si potranno ascoltare reinterpretazioni di brani iconici come “Gli anni” in collaborazione con Cesare Cremonini e “Sempre noi” con J-Ax, oltre a versioni live e acustiche di altre hit.