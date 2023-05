Mazda 3 2024: ancora più sicura e connessa

Mazda comunica le più recenti migliorie apportate alla gamma della Mazda3. Il nuovo modello del 2024 presenta numerosi progressi, tra cui gli aggiornamenti ai sistemi di sicurezza e di intrattenimento, offrendo così comfort e tecnologia all’avanguardia a disposizione del guidatore.

La filosofia incentrata sull’uomo è stata ulteriormente applicata introducendo miglioramenti ergonomici, come un migliorato schermo e software di intrattenimento, la sostituzione delle porte USB di tipo A con le porte USB di tipo C e una lieve ma significativa riorganizzazione dei comandi nell’abitacolo per garantire una maggiore facilità d’uso.

Le istruzioni di navigazione di Apple CarPlay e Android Auto possono ora essere visualizzate sull’Active Driving Display, migliorando ulteriormente la sicurezza e la comodità per il guidatore. Sono disponibili le versioni wireless sia di Apple CarPlay che di Android Auto, semplificando al massimo la connessione del telefono con l’auto. Inoltre, la nuova Mazda3 è dotata di un alloggiamento di ricarica wireless, garantendo che il dispositivo rimanga completamente carico durante i lunghi viaggi senza la necessità di cavi di ricarica.

Il sistema di navigazione migliorato include ora una funzione di ricerca online dei punti di interesse, fornendo risultati di ricerca più precisi, rilevanti e utili. Gli aggiornamenti includono anche miglioramenti alla funzionalità di mappatura off-road, che funziona in combinazione con un sensore giroscopico 3D per calcolare con precisione la posizione dell’auto anche in aree con segnale GPS debole.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Mazda3 2024 ora include quattro funzioni di sicurezza attiva evolute che lavorano insieme per garantire la massima protezione: l’aggiunta dell’avviso di distrazione del conducente (Distracted Driver Alert), un miglioramento della frenata di emergenza autonoma (AEB) di notte, una maggiore precisione dell’assistente di velocità intelligente (ISA – Intelligent Speed Assist) e un miglioramento della velocità del sistema CTS (Cruising & Traffic Support).

La Mazda3 2024 è disponibile con le motorizzazioni ibride e-Skyactiv G, tutte dotate della tecnologia Mazda M Hybrid, con potenze di 122 CV e 150 CV e trasmissione manuale o automatica, e con la motorizzazione ibrida e-Skyactiv X, anch’essa dotata della tecnologia Mazda M Hybrid, con 186 CV e disponibile con cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale.

La Mazda3 2024 è già ordinabile presso i concessionari Mazda, con un prezzo che varia da 27.250 euro per la versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV fino a 33.750 euro per la versione Homura e-Skyactiv X da 186 CV. Le prime consegne inizieranno a luglio 2023.