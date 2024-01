MAZDA AWD EXPERIENCE: il piacere di guida Mazda testato in condizioni estreme

Mazda Italia ha portato la sua gamma dotata di trazione integrale i-Active AWD in un viaggio attraverso le cime dell’Appennino abruzzese per mettere alla prova la sofisticata ed efficace progettazione dinamica dei propri veicoli.

Nel corso degli anni, Mazda ha sviluppato il suo concetto di Jinba Ittai (la simbiosi tra il guidatore e la sua auto) attraverso un processo di progettazione completamente interno. Grazie alla libertà creativa concessa ai propri ingegneri, l’azienda realizza veicoli dal carattere assolutamente unico. La sinergia tra motore, cambio, telaio e sospensioni è completa, e l’introduzione di sistemi proprietari come il G-Vectoring Control-Plus o il Kinematic Posture Control per la Mazda CX-60 ha l’obiettivo di esaltare le qualità del telaio.

In un percorso di circa 500 km, dalla capitale fino al comprensorio sciistico dell’Alto Sangro in Abruzzo, alternando autostrada, misto stretto, veloce e in condizioni critiche di aderenza, si sono potuti testare su strada i benefici delle tecnologie Skyactiv Vehicle Dynamics. La pista ghiacciata Snow Driving di Roccaraso ha permesso altresì di studiare nel dettaglio la precisione e la puntualità di intervento dei diversi sistemi proprietari Mazda, apprezzandone la totale sinergia con la vettura e la puntualità ed efficacia del loro intervento.

Testando la Mazda3, la CX-30, la CX-5 e la CX-60 è stato possibile apprezzare come la filosofia progettuale di Mazda sia presente con le sue caratteristiche uniche su tutti i modelli, anche con dimensioni e pesi diversi, testimoniando le caratteristiche di unicità e indipendenza progettuale del brand di Hiroshima.

In particolare tra i pendii abruzzesi innevati è stato messo alla prova il sistema i-Activ All-Wheel Drive (AWD), la tecnologia a trazione integrale predittiva con controllo della coppia in tempo reale, che offre una guida confortevole, divertente e soprattutto sicura, indipendentemente dalle condizioni di strada o di guida. Sulla base delle necessità, soprattutto in condizioni di aderenza minima, il sistema può bloccare automaticamente e completamente il giunto di coppia in una frazione di secondo.

Sulle vetture AWD in gamma, con disposizione trasversale del gruppo motore/cambio a prevalente trazione anteriore (la Mazda3, la CX-30 e la CX-5), il sistema di trazione integrale i-Activ AWD opera in perfetta armonia con la tecnologia G-Vectoring Control Plus, il sistema di controllo della dinamica del telaio che ottimizza i carichi delle ruote in curva, in grado di migliorare la gestione del veicolo e il comfort, intervenendo sulla coppia del motore. In combinazione con l’avanzata tecnologia di controllo della trazione integrale, il sistema GVC migliora la sensibilità dello sterzo e interviene sempre sotto la soglia di sensibilità del guidatore.

Sull’ultima nata, l’ammiraglia CX-60, che ha una disposizione del gruppo motore cambio longitudinale con prevalente trazione posteriore, è disponibile l’esclusivo Kinematic Posture Control (KPC). Il sistema è progettato per aumentare la stabilità in curva agendo sulla frenata delle ruote posteriori mantenendo la sensibilità del veicolo e il coinvolgimento del conducente.