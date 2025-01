Mazda CX-60 2025: migliorano prestazioni di guida e design

Mazda ha presentato l’ultima evoluzione della Mazda CX-60, un modello che si distingue per le sue prestazioni migliorate, interni ancora più raffinati e tecnologie all’avanguardia. Questo aggiornamento segna un nuovo livello di eccellenza per la categoria dei SUV, affiancandosi alla nuova Mazda CX-80 nella gamma Mazda.

La nuova Mazda CX-60 sarà disponibile presso i concessionari italiani a partire da marzo 2025. Tra le novità tecniche più rilevanti, spicca il sistema di sospensioni con anteriori a doppio braccio oscillante e configurazione multilink al posteriore, che garantiscono un’esperienza di guida ancora più confortevole e stabile. Le molle posteriori, ora più morbide, insieme agli ammortizzatori migliorati, assicurano una guida uniforme e confortevole. Inoltre, i sistemi di stabilità sono stati ricalibrati per offrire una maneggevolezza superiore, incarnando l’esclusiva filosofia Jinba Ittai di Mazda, in cui auto e conducente si muovono in perfetta sintonia.

Nell’allestimento di punta Homura, l’abitacolo della CX-60 è stato aggiornato per offrire un livello di lusso superiore. Tra i dettagli spiccano i sedili rivestiti in pelle Nappa nera, combinati con inserti in similpelle Cordovan sulla plancia, sul tunnel centrale e sulle portiere. Il cielo dell’abitacolo è di colore nero, per un look ancora più elegante e sofisticato.

Anche l’estetica esterna si evolve, con l’introduzione dell’esclusiva tinta Zircon Sand Metallic nella gamma colori. I miglioramenti non si limitano a design e comfort: i powertrain e-Skyactiv PHEV1 ed e-Skyactiv D2 soddisfano i requisiti delle più recenti normative sulla sicurezza e sulle emissioni, tra cui la General Safety Regulation e la normativa Euro 6e, confermando l’approccio multi-solution di Mazda nel proporre motorizzazioni efficienti.

La gamma di motori include:

e-Skyactiv G PHEV da 327 CV e 500 Nm di coppia massima, con tecnologia ibrida plug-in.

da 327 CV e 500 Nm di coppia massima, con tecnologia ibrida plug-in. e-Skyactiv D ibrido diesel da 200 CV e 450 Nm di coppia, con trazione posteriore.

ibrido diesel da 200 CV e 450 Nm di coppia, con trazione posteriore. e-Skyactiv D ibrido diesel da 249 CV e 550 Nm di coppia, con trazione integrale i-Activ AWD.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate a una trasmissione automatica a 8 rapporti e includono la tecnologia Mazda M Hybrid 48V.

Il design della Mazda CX-60 2025 è un omaggio alla maestria artigianale giapponese, con materiali di alta qualità come legno d’acero, pelle Nappa e tessuti giapponesi che esaltano l’estetica e il comfort. Due nuove versioni top di gamma, Homura Plus e Takumi Plus, sono state introdotte per offrire il massimo in termini di equipaggiamento e valore.

Il prezzo di listino parte da 53.850 € per la versione Prime Line con motorizzazione e-Skyactiv D 200 CV, arrivando fino a 71.550 € per la versione Takumi Plus con motorizzazione e-Skyactiv D 249 CV. La Mazda CX-60 2025 è configurabile e ordinabile già da oggi sul sito ufficiale Mazda, dove sono disponibili offerte dedicate.

Infine, sono previste promozioni sugli ultimi esemplari del modello precedente, con prezzi a partire da 44.870 € per la versione CX-60 e-Skyactiv D 200 CV Prime Line. Per chi sceglie l’acquisto con il programma Mazda Advantage, è disponibile un minitasso dedicato.