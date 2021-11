MAZDA3 2022: sportiva e seducente con una connettività rinnovata

Mazda Italia presenta la versione 2022 della Mazda3, la vettura di segmento C della Casa giapponese, disponibile sia nella versione hatchback 5 porte sia in quella sedan 4 porte, che si rinnova esteticamente e offre una più ricca esperienza di connettività, grazie a importanti aggiornamenti al sistema di infotainment.

Esternamente, alla gamma colori della Mazda3 2022 si aggiunge la nuova tinta Platinum Quartz e i gruppi ottici posteriori e gli indicatori di direzione presentano un nuovo design Kodo. Per la versione 2022 il line-up della 5 porte si arricchisce con la versione speciale Homura. In giapponese “Homura” significa “fuoco o fiamma” e Mazda ha scelto questo nome per caratterizzare le proprie versioni dedicate ai clienti che cercano una personalizzazione sportiva della propria vettura attraverso una serie di dettagli esclusivi che le conferiscono un aspetto più grintoso sia nel look esterno sia in quello interno. La Mazda3 hatchback Homura si contraddistingue, infatti, per la presenza di finiture esterne in nero lucido per i gusci degli specchietti retrovisori e per i cerchi in lega da 18”, che la rendono ancora più sportiva e seducente. Anche gli interni hanno una caratterizzazione sportiva con i sedili in tessuto nero e le cuciture rosse a contrasto.

Per quanto riguarda il sistema di infotainment, la Mazda3 2022 fa un deciso passo in avanti. Grazie allo sviluppo di funzionalità remote (in car Wi-Fi/Connected Services), usufruibili mediante la MyMazda App, la connettività a bordo della Mazda è sensibilmente migliorata. I proprietari della Mazda3 2022 potranno ricevere informazioni sullo stato dell’auto, controllare la chiusura delle portiere, la posizione della vettura e anche trasmettere la destinazione scelta attraverso lo smartphone al navigatore della propria auto.

La Mazda3 2022, disponibile solo con motorizzazioni ibride e-Skyactiv con tre livelli di potenza, 122, 150 e 186 CV e declinata su due diversi stili di carrozzeria – hatchback 5 porte e sedan 4 porte – è già ordinabile in concessionaria.

I prezzi di listino della versione hatchback vanno dai 24.850 euro della Mazda3 2.0 l 122 CV e-Skyactiv G Evolve fino ai 35.450 euro della Mazda3 2.0 l 186 CV e-Skyactiv X AWD Exclusive. Per la versione Homura il listino parte invece da un prezzo chiavi in mano di 26.000 euro per la versione 2.0 l 122 CV e-Skyactiv G fino ai 29.200 euro per la versione dotata di motore e-Skyactiv X 2.0 l 186 CV. Mazda3 con carrozzeria 4 porte sedan è invece ordinabile a un prezzo di listino che va dai 27.550 euro della Mazda3 2.0 l 122 CV e-Skyactiv G Executive fino ai 34.250 euro della Mazda3 2.0 l 186 CV e-Skyactiv-X Exclusive. L’arrivo in concessionaria delle vetture è previsto per l’inizio del nuovo anno.