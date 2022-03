Media alert EcoFlow: a ogni papà la power station perfetta

Con EcoFlow, azienda specializzata nella produzione di power station portatili, trovare il regalo perfetto per celebrare i papà in occasione del 19 marzo è semplicissimo: per ogni passione o esigenza c’è un modello adatto a superare le loro aspettative.

La missione di EcoFlow è fornire energia portatile, pulita e affidabile, superando i generatori tradizionali e reinventando, grazie alle nuove tecnologie, il modo in cui è possibile accedere all’energia. I modelli della gamma rappresentano un alleato perfetto per il tempo libero, o anche come fonte energetica di backup a casa.

Di seguito il dettaglio di alcuni dispositivi della gamma EcoFlow:

Per i papà che amano le gite in famiglia all’aria aperta

EcoFlow RIVER – 399€

EcoFlow RIVER è il modello il più compatto e leggero della gamma (solo 5 Kg e dimensioni poco più grandi di un tostapane) e grazie alle 9 porte può alimentare dispositivi fino a 1800 W con la modalità X-Boost attiva. Ha una capacità di 288Wh raddoppiabile fino a 576Wh con l’ausilio di una batteria extra, ed è il compagno ideale per chi ama fare esperienze nella natura o viaggi in camper o in tenda.

Per i papà appassionati di fotografia e video-making

EcoFlow RIVER Pro – 749€

EcoFlow RIVER Pro offre fino a 720 Wh di potenza, pesa 7.6 Kg e con l’ausilio della batteria RIVER Pro Extra può arrivare a garantire una capacità di 1440 Wh. È la soluzione pensata per chiunque necessiti di alimentazione per lunghi periodi, adatta a chi viaggia o lavora in spazi all’aperto non dotati di corrente elettrica, anche per alimentare più dispositivi contemporaneamente: fino a 1800W attivando la modalità X-Boost.

Per i papà che hanno a cuore l’ambiente

EcoFlow DELTA Pro – 3.799€

Nominata da TIME tra le 100 migliori invenzioni del 2021, EcoFlow DELTA Pro è la prima batteria portatile per uso domestico: con una capacità di base di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh, rappresenta una soluzione portatile per l’alimentazione e lo stoccaggio di energia pulita, e in caso di emergenza può fornire alle famiglie energia di riserva per più giorni.

Tutti i modelli EcoFlow sono ricaricabili tramite pannelli solari, che li trasformano in power station completamente autosufficienti, e possono essere abbinati tramite WiFi all’app EcoFlow, disponibile per Android e iOS, con cui controllare lo status delle power station e attivarne le funzioni.