MG HS: efficienza e comfort di classe superiore

Nel mese di ottobre, MG ha portato due grandi novità sul panorama automobilistico. Vi abbiamo giò parlato della ZS, SUV Full Hybrid da 200 cavalli con un listino super concorrenziale. Oggi vi parliamo della HS, provata nella sua versione turbo benzina ma soprattutto nella sua variante Plug-in Hybrid.

Oltre 11.500 clienti hanno scelto HS nell’attuale generazione (45% automatica – 55% manuale) ed oltre 2.200 hanno scelto la versione Phev, nota come EHS. Una clientela principalmente privata con oltre il 70% delle vendite proveniente da questo canale: tipicamente giovani famiglie alla ricerca di auto spaziose e da un ottimo rapporto value for money. Un cliente che nel 65% dei casi si trova nelle regioni del nord Italia e per un 20% nel centro.

La nuova famiglia HS si mostra oggi completamente rinnovata sotto tutti i punti di vista: nuova piattaforma ancora più premium, nuovo design degli esterni più affilato e moderno, nuovi interni tecnologici ed estremamente comodi, gamma motori rinnovata sia per la versione benzina, sia per la nuova versione ibrida plug-in.

Lo sviluppo del design di nuova HS abbandona le forme morbide della precedente generazione, introducendo linee più marcate, per generare così forme più robuste e incisive, che conferiscono alla vettura più carattere ed eleganza. Il frontale è dominato dalla griglia unica centrale, impreziosita da elementi lucidi ad L rovesciata ed è racchiusa da due fender laterali sviluppati in verticale per una maggiore personalità e sportività. Il faro full LED sin dall’allestimento entry ha proporzioni sviluppate in orizzontale. Le due estremità sono collegate da un sottile linea cromata, creando un family feeling comune con MG ZS Hybrid+.

La fiancata trasmette una generale impressione di solidità e sportività, merito della dinamicità creata dal profilo inferiore dei vetri laterali. I generosi passaruota sono rimarcati da una finitura di colore nero che incornicia i generosi cerchi da 19 pollici con coperture 225/55. Il predellino laterale è una dotazione esclusiva del modello Plug-in.

Al posteriore, il lunotto particolarmente inclinato si raccorda al portellone attraverso luci LED di serie, che si ispirano alle forme dell’edificio londinese The Shard. Qui troviamo un elemento trasversale che unisce le luci principali laterali: una scelta che abbassa visivamente il punto focale della vista posteriore.

Molta attenzione è stata posta nello sviluppo degli interni di nuova HS, nel tentativo riuscito di elevare ulteriormente le già ottime qualità di spazio, materiali e comodità dell’attuale generazione.

Lo sviluppo della plancia ruota attorno ad un unico elemento digitale formato da due schermi LED ciascuno da 12.3, senza soluzione di continuità. Lo schermo fronte guida offre tutte le informazioni attinenti la marcia, gli assistenti di guida MG Pilot e informazioni di viaggio ed è personalizzabile con tre differenti visualizzazioni, oltre una modalità di guida immersiva per ridurre le informazioni disponibili a tutto vantaggio della concentrazione alla guida. La porzione di schermo a centro plancia è il vero interlocutore per accedere a tutte le funzioni e regolazioni di bordo, attraverso comandi touch e grafiche decisamente moderne.

Come già per gli altri modelli MG completamente elettrici, e da poco anche su MG3 Hybrid+, la nuova generazione HS incorpora la tecnologia di controllo remoto tramite app iSmart con funzioni di informazione vettura, climatizzazione da remoto (per Phev), chiusura/apertura da remoto. ADAS di livello 2+ sono disponibili su tutti gli allestimenti previsti, con il debutto del Sistema di avviso in caso di collisione per apertura portiera (DOW) e del Sistema di assistenza al traffico posteriore di manovra con frenata automatica (RCTA).

HS benzina è mossa da un’unità 4 cilindri in linea, turbocompressa, da 1.496 cc e ciclo Miller con turbina a geometria variabile. Un motore privo di elettrificazioni leggere, ma con un DNA elettrico: debuttano una pompa dell’acqua e una pompa dell’olio elettriche, per gestire in modo ottimale e mirato la distribuzione dei flussi, a tutto vantaggio dell’efficienza complessiva del motore.

Il propulsore da 125 kW/170 CV di potenza di picco disponibile a 5.500 giri/min con 275 Nm di coppia, tra 3.000 e 4.000 giri/min, presenta valori migliorati del +10% rispetto alla generazione precedente, senza penalizzare consumi ed emissioni.

HS Plug-in rivoluziona il concetto di ibrida con la spina della generazione uscente. Il motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 CV è parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori. Un primo motore elettrico di più piccole dimensioni e potenza da 61 kW è montato a valle del motore a combustione e funge da generatore-starter. Ad esempio, se la batteria ad alto voltaggio ha esaurito la propria carica, il generatore-starter è attivo per generare energia elettrica ed alimentare il sistema elettrico ibrido oltre a ricaricare la batteria. Il secondo motore elettrico è montato a valle della scatola del cambio. È un motore capace di muovere la vettura in autonomia, forte dei suoi 135 kW.

L’offerta di lancio di MG HS in Italia prevede un prezzo d’ingresso di 23.540 euro per la 1.5 turbo manuale Comfort, 25.700 euro per la Luxury. Con il cambio automatico, la 1.5 turbo parte dai 25.540 euro della Comfort e arriva ai 27.790 euro della Luxury. Infine la PHEV parte da un prezzo di 32.040 euro in allestimento Comfort, mentre la Luxury arriva a 34.740 euro.