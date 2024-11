Microlino vince il “Best In Class Award 2025”

Microlino ha conquistato il prestigioso Best In Class Award 2025 come “Migliore Veicolo Elettrico Leggero”, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza nel settore della mobilità elettrica. Il premio è stato conferito durante una cerimonia esclusiva presso l’Hockenheimring in Germania, uno dei circuiti automobilistici più iconici d’Europa e sede rinomata per eventi dedicati all’innovazione nella mobilità sostenibile. Alla cerimonia erano presenti esperti, appassionati e addetti ai lavori del settore, che hanno accolto con entusiasmo il successo di Microlino.

Organizzato dalla rivista tedesca electricar, specializzata nella mobilità del futuro, e dall’Institute for New Mobility, il premio è stato assegnato da una giuria di spicco del mondo automotive. I giudici hanno valutato i veicoli su cinque criteri fondamentali: efficienza, sostenibilità, prestazioni, comfort e qualità. Tra i finalisti per ciascuna delle undici categorie in gara, Microlino è riuscita a distinguersi nella categoria dedicata ai veicoli elettrici leggeri, superando una concorrenza di rilievo, tra cui i modelli Citroën Ami, Fiat Topolino Dolcevita, Ari Motors 902 e Aixam Ecity-Pack Ambition.

Il segreto del successo di Microlino risiede nella capacità di coniugare design, efficienza energetica e un approccio alla mobilità completamente sostenibile. Prodotta interamente in Italia, Microlino rappresenta una soluzione di micromobilità che non solo risponde alle esigenze di sostenibilità, ma si impone anche per il suo stile elegante e distintivo. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla cura dedicata alla sicurezza e alle prestazioni, la Microlino ha saputo imporsi come la microcar più cool del momento, una scelta glamour che attrae sia le nuove generazioni attente ai temi ambientali sia un pubblico adulto che apprezza il fascino della dolce vita italiana.