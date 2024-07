MINI Aceman SE Favoured Trim: potente crossover con trazione completamente elettrica

E’ un crossover agile, perfetto per le aree urbane. Con cinque posti a sedere, poco meno di quattro metri di lunghezza e uno spazio generoso, MINI Aceman colma il divario tra la MINI Cooper e la MINI Countryman. E il Favoured Trim evidenzia in modo particolarmente espressivo il carattere forte del membro più giovane della famiglia MINI.

Esteticamente, la classica divisione tra carrozzeria, finestrini e tetto viene reinterpretata. Il passaggio a filo tra la carrozzeria e le superfici vetrate, così come le maniglie delle porte integrate e piatte, ottimizzano le proprietà aerodinamiche per una maggiore autonomia.

Il modello crossover è disponibile in quattro diversi allestimenti. In combinazione con il colore specifico del modello Rebel Red, il design progressivo dell’allestimento Favoured appare particolarmente distintivo. Il tetto e le calotte degli specchietti in nero creano accenti contrastanti. In combinazione con i suoi contorni robusti e il suo portamento atletico, la MINI Aceman emana una presenza sicura di sé.

Un punto di forza unico della MINI Aceman sono i passaruota dalla forma inconfondibile, con il loro design allungato e la forte inclinazione verso il basso. L’abitacolo della MINI Aceman, dal design minimale, cita la Mini classica dell’inventore Sir Alec Issigonis. Il display OLED ad alta risoluzione al centro e la caratteristica striscia di interruttori a levetta al di sotto offrono al guidatore e al passeggero una gestione comoda e un’ampia libertà. Tutte le funzioni di guida possono essere controllate in modo intuitivo tramite tocco o voce con lo strumento centrale. Nella parte superiore del display, il conducente ha sempre una visione diretta della velocità e del livello della batteria. Il linguaggio formale moderno continua nelle superfici curve della plancia rivestite di materiale a maglia. Nell’allestimento Favoured, il tessuto color petrolio con sfumatura arancione si estende fino all’interno della portiera. I sedili sportivi in Vescin color petrolio scuro con cuciture a rilievo possono essere scelti in tinta.

La Aceman SE con un’autonomia compresa fra 384 e 405 km sulla base di una potenza di 218 cv e di una coppia di 330 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi è equipaggiata anche per i viaggi extraurbani. Lo sterzo diretto quello tipico di tutte le Mini garantisce un comportamento di guida agile e dinamico. I sistemi di assistenza alla guida garantiscono la sicurezza di guida.