Mini Countryman JCW ALL4: la nostra prova su strada

La MINI John Cooper Works ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli amanti della guida sportiva. La nuova Countryman, con il suo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, non fa eccezione, offrendo un’esperienza di guida che combina performance e versatilità in un pacchetto sorprendentemente spazioso.

Dal punto di vista del design, è impossibile non notare il design audace e grintoso che trasmette subito un’impressione di potenza. La griglia ottagonale in nero lucido, insieme ai fari MINI LED con le loro caratteristiche barre orizzontali in JCW Signature Mode, conferiscono al frontale un look aggressivo e moderno. Gli elementi aerodinamici, come i catarifrangenti verticali, accentuano l’assetto largo della vettura, lasciando intendere che questa MINI non teme né la strada né il fuoristrada.

Il coefficiente aerodinamico di soli 0,26 è un altro punto a favore: è raro trovare un crossover con una simile efficienza, un aspetto che non solo migliora le prestazioni, ma riduce anche il consumo di carburante. Questo, però, non è un SUV qualunque: con 300 cavalli sotto il cofano, la nuova Countryman scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, un dato che la pone in una categoria di tutto rispetto.

Salendo a bordo, l’abitacolo della MINI John Cooper Works Countryman conferma l’impressione di essere su una vettura sportiva ma confortevole. Il design ridotto degli interni, con una netta divisione tra la sezione superiore e inferiore della plancia, enfatizza lo spazio e la verticalità. Il contrasto cromatico tra rosso e nero, presente su plancia, pannelli delle porte e sedili sportivi JCW, richiama chiaramente l’eredità racing della MINI, senza mai dimenticare la qualità dei materiali: il tessuto bicolore in poliestere riciclato è un tocco di classe che strizza l’occhio alla sostenibilità.

Una delle caratteristiche più interessanti è il display centrale OLED ad alta risoluzione, che ospita tutte le funzioni principali della vettura. I comandi sono intuitivi, grazie agli interruttori a levetta della barra di comando MINI, ma è la possibilità di personalizzare l’ambiente di guida con i MINI Experience Modes che davvero stupisce. La modalità go-kart, in particolare, trasforma l’esperienza al volante in qualcosa di unico, amplificando il suono del motore e rendendo ogni accelerazione un momento di pura adrenalina.

Ma come si comporta la nuova MINI John Cooper Works Countryman su strada? La risposta è semplice: bene, anzi benissimo. La trazione integrale ALL4 distribuisce la potenza in modo preciso e affidabile, permettendo alla vettura di affrontare curve strette e terreni accidentati con una facilità disarmante. Il motore eroga una coppia di 400 Nm, il che si traduce in una risposta immediata e vigorosa ad ogni affondo sull’acceleratore. In città, la Countryman si muove agilmente nonostante le sue dimensioni aumentate rispetto alla generazione precedente. La visibilità è buona, e il comfort di guida è garantito anche nelle condizioni di traffico più intense. Sul fuoristrada, invece, il sistema ALL4 si dimostra all’altezza delle aspettative, offrendo trazione e stabilità anche su superfici scivolose o irregolari.

La nuova MINI John Cooper Works Countryman non è solo un’evoluzione del modello precedente, ma un vero e proprio salto di qualità. Combina l’esperienza di guida emozionale tipica di MINI con una versatilità che la rende adatta a qualsiasi situazione, dal traffico cittadino ai percorsi off-road. Le prestazioni sono eccellenti, il design è accattivante e gli interni offrono un mix perfetto di sportività e comfort.

Il listino parte dai 34.900 euro richiesti per la Countryman C e può arrivare a 51.000 euro per la John Cooper Works.