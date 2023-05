MINI John Cooper Works 1to6 Edition: l’apice delle prestazioni sportive

I modelli MINI John Cooper Works, da sempre considerati le auto da corsa di punta del marchio, hanno fatto un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni con la nuova edizione limitata “1to6”. Questa versione esclusiva, limitata a 999 unità in tutto il mondo, accentua l’autentico concetto di “go-kart feeling” e si distingue per uno stile unico e prestazioni eccezionali.

Fin dal primo sguardo, la MINI John Cooper Works 1to6 Edition cattura l’attenzione con il suo design distintivo. Il frontale è caratterizzato dalla griglia del radiatore con ampie prese d’aria per la regolazione della temperatura del motore e dei freni, oltre a profili in Piano Black. In combinazione con la raffinata colorazione Midnight Black della carrozzeria, i dettagli di design neri conferiscono al veicolo un aspetto deciso. Anche i caratteristici Side Scuttle laterali e la waistline sono realizzati in Piano Black.

Dalla parte anteriore alla parte posteriore, la Bonnet Stripe centrale, unica per questa edizione, con una grafica ad hoc, enfatizza la storia sportiva di MINI. Il logo dell’edizione, nei colori argento, bianco e rosso, sottolinea il carattere limitato del veicolo, con badge corrispondenti sul montante C e sulla parte posteriore, oltre ad essere incastonato nei Side Scuttle. I cerchi Circuit Spoke da 18 pollici in Jet Black completano il look eccezionale di questa edizione.

Una volta aperte le porte del veicolo, i battitacco con il logo specifico dell’edizione 1to6 sottolineano immediatamente l’esclusività degli interni. La superficie decorativa in rilievo 3D sul lato passeggero riprende il logo dell’edizione con un raffinato design tono su tono, mentre la scritta nera “One of 999” sulla sinistra del volante richiama il carattere limitato della MINI John Cooper Works 1to6 Edition. Il cambio si trova al centro dell’abitacolo ed è caratterizzato dai colori del logo dell’edizione, con una grafica a sfondo rosso e cuciture in pelle rossa.

La tipica strumentazione centrale MINI conserva il design con la lunetta rossa e, insieme all’illuminazione ambientale rossa, crea un contrasto con il padiglione color antracite. Il badge MINI John Cooper Works 1to6 Edition è presente anche nella razza centrale del volante sportivo in pelle nappa e nei tappetini. L’edizione è completata dalla cover per la chiave con il logo 1to6.

L’aspetto sportivo, il suono profondo del motore e il quattro cilindri twinpower turbo sono solo alcuni dei dettagli ispirati al motorsport che caratterizzano la MINI John Cooper Works. Questi dettagli dimostrano che tutto ruota intorno alla guida sportiva e alla massima precisione. Le sospensioni sportive di questo modello sono state testate su diversi circuiti, inclusa la famosa Nordschleife del Nürburgring. La MINI John Cooper Works 1to6 Edition incarna il leggendario “go-kart feeling” e offre una maneggevolezza impeccabile, trasmettendo l’eredità della leggenda delle corse John Cooper attraverso le sue impressionanti caratteristiche di guida.

Per presentare al mondo questa edizione limitata, la sua prima mondiale si terrà il 20 maggio 2023 durante le 24 ore del Nürburgring. Durante la gara del sabato, una MINI John Cooper Works nella 1to6 Edition, appositamente modificata per l’occasione, si unirà alla MINI John Cooper Works del Bulldog Racing Team, contribuendo così ad arricchire la già ricca tradizione di MINI nel motorsport.

A partire da settembre 2023, il modello esclusivo MINI John Cooper Works 1to6 Edition sarà disponibile in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.