Mobilize Duo: debutto sulle strade di Roma

Mobilize Duo, l’innovativo quadriciclo elettrico di Mobilize, è finalmente ordinabile anche in Italia. A pochi giorni dal lancio, ha già conquistato le strade di Roma, distinguendosi per la sua , caratteristiche ideali per affrontare il traffico congestionato della capitale.

Derivata direttamente dal mondo automobilistico, Duo integra soluzioni tecnologiche avanzate come una batteria e un motore elettrico all’avanguardia. A rendere unico questo veicolo nel suo segmento è la dotazione di sicurezza, senza paragoni nella categoria. Mobilize Duo è infatti l’unico quadriciclo a offrire di serie l’airbag per il guidatore, una rarità nel settore, insieme a cinture di sicurezza con pretensionatore. Anche i pneumatici all season contribuiscono a rendere questo mezzo versatile e sicuro in ogni condizione climatica, rispondendo perfettamente alle esigenze del mercato italiano.

Anche il comfort a bordo è stato una priorità per Mobilize. Tra le dotazioni disponibili spiccano l’aria condizionata, essenziale per affrontare le calde estati italiane, e il sedile e il volante riscaldabili, che garantiscono comfort termico e visibilità ottimale durante i mesi invernali.

Mobilize Duo sarà disponibile in due versioni. La Duo 45 Neo, guidabile a partire dai 14 anni, avrà un prezzo di 9.990 euro, mentre la Duo 80 Evo, destinata ai conducenti dai 16 anni in su, sarà proposta a 12.500 euro. Il debutto ufficiale nel mercato italiano è previsto per la primavera del 2025.

Con la sua combinazione di sicurezza, comfort e tecnologia, Mobilize Duo si propone come la soluzione perfetta per chi cerca un mezzo elettrico urbano pratico, moderno ed ecologico. Se il traffico cittadino ti sembra insuperabile, Mobilize Duo potrebbe essere la tua prossima alleata per vivere la città in modo smart e sostenibile.