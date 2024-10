Moto Morini si prepara a una nuova era: quattro modelli inediti all’EICMA 2024

Moto Morini si appresta a segnare un nuovo capitolo nella sua lunga storia in occasione della 110ª edizione di EICMA, il salone internazionale di riferimento per le due ruote. L’attesa è alta per la casa motociclistica italiana, che annuncia il debutto mondiale di quattro nuovi modelli. Questi arricchiranno l’offerta a partire dal 2025 e rappresenteranno un ampliamento strategico della gamma, rafforzando ulteriormente la posizione di Moto Morini nel mercato globale.

EICMA, da sempre il palcoscenico più ambito per le novità del settore motociclistico, è stato scelto per il lancio di questi modelli proprio per la sua risonanza internazionale. Moto Morini punta a conquistare una clientela trasversale, grazie a una gamma che sarà diversificata sia per tipologia che per cilindrata. Questo approccio mirato mira a soddisfare una vasta platea di appassionati, dai motociclisti alle prime armi ai più esperti.

Come da tradizione, i nuovi modelli si distingueranno per allestimenti curati nei minimi dettagli e soluzioni progettuali di eccellenza, mantenendo così alta la reputazione del brand nel fornire prodotti capaci di incontrare le aspettative dei motociclisti più esigenti.