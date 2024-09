Motori Capitale: l’evento che riporta a Roma il motorismo storico

Il 21 e 22 settembre, la Fiera di Roma inaugura la prima edizione di Motori Capitale, un evento dedicato agli appassionati di motorismo storico che segna il ritorno di questo mondo nella Capitale. L’expo sarà ospitato in tre padiglioni e in ampi spazi esterni, con centinaia di veicoli storici pronti a catturare l’attenzione dei visitatori.

Al centro dell’evento ci sarà il grande ASI Village, situato nel padiglione 4, un’area dedicata alle associazioni e ai club federati dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano). Ogni club avrà uno spazio espositivo che mostrerà veicoli iconici, espressione della passione e dell’impegno per il motorismo storico.

Uno degli omaggi più attesi sarà dedicato all’Alfa Romeo Giulietta Sprint, che festeggia i suoi 70 anni. Simbolo dell’eleganza e della genialità italiana, la Giulietta, lanciata nel 1954, è stata definita “la fidanzata d’Italia” e ha giocato un ruolo fondamentale nella ripresa economica del marchio Alfa Romeo negli anni ’50 e ’60. A Motori Capitale, il pubblico potrà ammirare tre esemplari di questo modello, che formeranno un suggestivo tricolore per celebrare l’importanza di questa vettura.

Inoltre, sabato 21 settembre alle ore 16.00 si terrà un talk dedicato alla storia della Giulietta Sprint. Tra i relatori figurano Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Alfa Romeo di Arese, Roberto Valentini, Direttore Responsabile del magazine La Manovella, e Giovanni Groppi, della Commissione Cultura ASI.

Un’altra sezione speciale del ASI Village sarà dedicata ai veicoli a due ruote utilizzati per il pronto intervento, con una mostra curata dalla Commissione Lampeggiatori Blu Storici dell’ASI. La collezione comprende mezzi storici di grande valore, a partire dalle biciclette di fine Ottocento provenienti dal Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova, fino a motociclette iconiche come la Gilera Sidecar del 1936, la Moto Guzzi Airone 250 del 1950 utilizzata dalla Croce Rossa e la Moto Guzzi Falcone 500 GTV del 1959 in versione ambulanza.

Tra gli altri mezzi esposti ci saranno anche le motociclette utilizzate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, come la Moto Guzzi Nuovo Falcone 500 del 1974 e la California II Converter del 1985, veicoli che hanno segnato la storia del pronto intervento in Italia.

Una delle mostre più affascinanti sarà ModenArt – Gli Scultori della Velocità, che esporrà sette opere realizzate dai maestri carrozzieri modenesi che negli anni ’50 e ’60 lavoravano nella leggendaria Carrozzeria Scaglietti. Queste opere, in alluminio, ferro e legno, celebrano la maestria artigianale e il design delle vetture sportive, come le Ferrari, che ancora oggi sono contese dai collezionisti di tutto il mondo. La mostra, che ha già riscosso grande successo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un omaggio all’arte e alla tradizione motoristica italiana.

Motori Capitale si propone come un appuntamento imperdibile per chiunque ami i motori storici e desideri scoprire la ricca tradizione del motorismo italiano. Tra veicoli iconici, esposizioni tematiche e momenti di approfondimento culturale, la prima edizione di questo evento promette di essere un viaggio appassionante nel passato, con uno sguardo rivolto all’eredità che ha reso l’Italia un punto di riferimento nel mondo dei motori.